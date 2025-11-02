Nagy István szerint újabb szintre lépett Brüsszel gazdaellenes politikája

Újabb szintre lépett Brüsszel gazdaellenes politikája – mondta Nagy István agrárminiszter Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Az Európai Bizottság bírósági úton kényszerítené ki, hogy hazánk vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Brüsszel szerint ugyanis Magyarország megsérti az unió egységes piacának szabályait, amelyek tiltják a nemzeti kereskedelmi korlátozásokat – mondta a miniszter.

„Nézzük az ügynek a hátterét! Brüsszel és Kijev korábbi kereskedelmi megállapodása a nyáron lejárt, ami helyett a tagállamok bevonása nélkül egy újabbat kötöttek”

– ismertette, hozzátéve, hogy ez a paktum viszont még szélesebbre tárná a kapukat az ukrán termékek unióba történő behozatala előtt. A mézet 35 ezer tonnára, a baromfit 120 ezer tonnára, a búzát 1 millió 300 ezer tonnára emelte, míg a kukorica vámtételét nullára csökkentette – mondta Nagy István.

Hazánk számára ez elfogadhatatlan, hiszen ezek a lépések egyet jelentenek az európai agrárium tönkretételével – szögezte le. Hazánk a határ menti tagállamokkal már számos alkalommal felszólította az Európai Bizottságot, hogy Ukrajnával szemben az uniós termelők érdekeit védje meg. Hiába a figyelmeztetés és tiltakozás, a kéréseink süket fülekre találtak – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország nemzeti hatáskörben továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Magyarország továbbra is megvédi a gazdák megélhetését és piacaikat, mert „hazánk számára továbbra is csak a magyar gazdák érdeke az első. Ebből, ahogy eddig, ezután sem fogunk engedni” – mondta a miniszter.

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI/Vajda János)