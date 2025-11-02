Kellemes nappal után esővel érkezik a front vasárnap este

A Dunántúlon fokozatosan beborul az ég, többfelé esőre, záporra kell számítani, miközben a szél is északnyugatira fordulva megerősödik.

A legtöbb helyen változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri a napsütést, ugyanakkor helyenként csak lassan zsugorodik az éjszaka képződött rétegfelhőzet. Késő estétől frontális felhőzet érkezik, ebből északon, északnyugaton már eső, zápor is előfordulhat. A déli szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között várható, de a tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Késő estére 9, 15 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon fokozatosan beborul az ég, és ott többfelé várható eső, zápor. A keleti országrészben is erősen megnövekszik a felhőzet, de a Tiszántúlon még reggel is vékony marad a felhőzet. Reggel a Duna-Tisza közén, illetve északkeleten alakulhat ki helyenként csapadék. A délnyugati szél északnyugatira fordul, és megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de északkeleten helyenként ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.