Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen - figyelmeztetett Bóka János

Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter vasárnap.

Bóka János Facebook-bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja „a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat”.

„Brüsszel azt várja tőlünk, hogy engedjük be a kétes eredetű ukrán árut, és nézzük tétlenül, ahogy tönkremegy a magyar mezőgazdaság”

– fogalmazott a miniszter.

Bóka János közölte, nem fogják feláldozni a magyar gazdák megélhetését „Brüsszel háborús törekvéseinek oltárán”. Az ukrán piacnyitás már eddig is súlyos károkat okozott: a magyar termelők becsülettel dolgoznak, betartják az uniós szabályokat, miközben az ukrán termékek letarolják az európai piacot – fűzte hozzá.

Brüsszel ismét az ukrán érdekeket képviseli a magyar emberekkel szemben. „Mi viszont kiállunk a magyar gazdák mellett!” – írta Bóka János.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/Czeglédi Zsolt