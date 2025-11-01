Vonattal ütközött egy autó Ferihegynél

Vonattal ütközött egy autó szombat hajnalban Ferihegynél; a menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre a ceglédi fővonalon – közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, a Nyugati pályaudvarról 4.50-kor Szolnokra elindult Z50-es vonat ütközött Ferihegy után egy autóval, emiatt Pestszentlőrinc és Vecsés között átmenetileg egyik vágányon sem közlekedhettek a szerelvények. Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok jártak, 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kellett számítani a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon.

Mostanra befejeződött a helyszínelés, ismét mindkét vágányon járnak a szerelvények. A menetrendszerű közlekedés fokozatosan, a délelőtti órákban áll helyre. A pótlóbuszok már nem közlekednek, a vonatok többsége újra a teljes útvonalán jár – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Személyszállító vonat halad a Szolnok-Záhony vasútvonalon a budapesti Ferihegy megállónál 2025. október 28-án (Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt)