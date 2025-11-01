Sikeresen zárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat Magyarországon

Sikeresen zárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, az Adaptive Hussars 2025 – jelentette be a honvédelmi miniszter pénteken, Budapesten, a gyakorlat zárórendezvényén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte:

a gyakorlat megszervezése történelmi lépés volt, hiszen az elmúlt 30 évben sem mód, sem eszköz, sem képesség, sem szándék nem volt ilyen összetett gyakorlat végrehajtására, amelyben a hadsereg összes alakulata és fegyverneme, valamint az államigazgatás szinte összes szervezete részt vett.

Az Adaptive Hussars NATO-keretek között zajlott, hiszen Magyarország biztonságának a garanciája az erős és jól felkészült haderő mellett a NATO védelmi erejének megjelenése, ezért fontos, hogy békeidőben is gyakoroljuk az együttműködést – emlékeztetett a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, a gyakorlat célja volt, hogy a 2015-2016-ban megkezdett haderőfejlesztést „visszaellenőrizzék”, valamint, hogy teszteljék a védelemipar kapacitásait és az azzal való együttműködést. Ugyanakkor a gyakorlatban a legfontosabb a magyar katona, az ember volt, aki tervezett, irányított, végrehajtott, tanúságot adott a tudásáról, felismerte a hibáit, és sikeresen vizsgázott – tette hozzá.

A miniszter rámutatott, hogy az elmúlt másfél évtized arról szólt, miképp válhat az ország erősebbé gazdaságilag, nemzetközileg, társadalmilag, és ennek fontos része a „békéhez erőt nyújtó szegmens”, a honvédség is. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a honvédségben szinte forradalmi újítás zajlik napjainkban, de nem elég az új hadeszközöket birtokba venni, „haderőt is kell hozzá gyúrni”.

A másfél hónapos gyakorlaton katonai célú szállításokat 48 ezer kilométer hosszan teljesített a honvédség, a helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben és 112 ezer kilométert tettek meg, naponta 7-15 ezer katona logisztikájára volt szükség, és összesen mintegy 900 ezer adag ételt kellett elkészíteni a résztvevőknek – ismertette.

A gyakorlat lezárása után következik a tapasztaltak feldolgozása és kiértékelése, ami legalább annyira fontos, mint a gyakorlat végrehajtása, amely megmutatta azt is, hogy még mekkora út áll előttük: szükség van az eszközpark, az infrastruktúra és a tudás további bővítésére, valamint a honvédség és a minisztérium, illetve az államigazgatás közötti együttműködés fejlesztésére – mondta el a miniszter.

Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, a gyakorlat megmutatta, hogy a magyar honvédségre lehet számítani, és az elmúlt 10 év haderőfejlesztése nem volt hiábavaló, valamint, hogy a katonai és a civil világ képes együtt gondolkodni és cselekedni.

Bebizonyosodott az is, hogy a magyar katonák együttműködve a NATO szövetségesekkel képesek gyorsan, pontosan és hatékonyan reagálni, valamint a legmodernebb eszközöket is integrált rendszerben működtetni – tette hozzá.

Böröndi Gábor hangsúlyozta, a gyakorlat nem csak a katonai képességek próbatétele volt, hanem hitvallás arról, hogy a magyar honvédek nemcsak reagálnak a világ változásaira, hanem formálják is azt, az elért eredmények pedig nem múló sikert jelentenek, hanem a jövő honvédségének alapját képezik.

A Honvédelmi Minisztérium szombaton is megosztott egy közleményt az MTI-ben a gyakorlatról, amelyben azt is hozzátették még: „A Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei a feladatok végrehajtása közben összesen mintegy 20 millió lépést tettek meg 45 kilogrammos felszereléssel, bizonyítva kitartásukat és felkészültségüket. A Magyar Honvédség Központi Lő- és Gyakorlóterén több mint 3000 magyar és külföldi NATO-katona hajtott végre közös műveleteket, demonstrálva a szövetségi együttműködés erejét.”

„Az Adaptive Hussars 2025 során a Magyar Honvédség katonái bizonyították, hogy nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is képesek hatékonyan védeni a hazát és teljesíteni a szövetségi kötelezettségeket, miközben az új tartalékos rendszer és a hivatásos állomány felkészültsége is megerősítést nyert. A magyar katonák elszántsága, szakmai tudása és hazaszeretete biztosíték arra, hogy Magyarország biztonsága a jövőben is megbízható kezekben van”

– összegeztek a közleményben.

