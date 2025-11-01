Gyönyörű őszi nap vár ránk Mindenszentek napján

A délies irányú szél az Észak-Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között várható, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet.

Késő estére jobbára 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Az ország nagy részén derült vagy fátyolfelhős idő várható, azonban az északnyugati, északi tájakon rétegfelhőzet terjeszkedhet, helyenként köd is kialakulhat. Csapadék nem lesz. Az Észak-Dunántúlon is veszít erejéből a délies irányú szél, és többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgásra lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 2, 7, másutt 8, 13 fok között valószínű.

A kiemelt kép illusztráció.