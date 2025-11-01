Ebben a budapesti kerületben fogják jövőre először alkalmazni az önazonossági törvényt januártól

Budapest XVI. kerülete korlátozza az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok beköltözését és használatát – írja az Index. Az önkormányzat szerint mindez a helyi önazonosság és a rendezett városkép megőrzését szolgálja.

2026 januárjától a fővárosi XVI. kerület új rendelete elővásárlási jogot ad az önkormányzatnak az ingatlanrészek adásvételekor, és korlátozza a beköltözést az önazonossági törvény alapján. A portál szerin két típusú ingatlannál szigorítanak:

nem lakás célú ingatlanokban nem lehet majd lakcímet bejegyezni, valamint osztatlan közös tulajdonú ingatlanokba (kivéve mentesség esetén) legfeljebb 7 fő költözhet be.

A cél az, hogy véget vessenek annak a gyakorlatnak, amikor nagyobb családi házakból lakásokat alakítanak ki, vagy garázsok/tárolók kerülnek lakásként értékesítésre, és ezáltal a helyi szabályoknak nem megfelelő ingatlanhasználat alakul ki – írta az Index.

A szakértők úgy vélik, a döntés hatással lehet az ingatlanpiacra: a szabályozás miatt az osztatlan közös tulajdonú házak értéke csökkenhet, a vevők pedig óvatosabbá válhatnak a kerületi adásvételeknél.

Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint a lépés várható volt:

„Nem lennék meglepődve, ha további nagyvárosok vagy budapesti kerületek is élnének a törvény adta lehetőségekkel”

– mondta. Hozzátette, míg a kisebb települések a beköltözők személyét korlátozzák, a XVI. kerület az ingatlanok jogi státuszára helyezi a hangsúlyt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)