A rendőrök elfogtak három embert, akik csoportosan megerőszakoltak egy 18 éves lányt Szegeden

A rendőrök elfogták három férfit, akikeket azzal gyanúsítanak, hogy csoportos nemi erőszakot követtek el egy 18 éves lány ellen Szegeden – közölte a Rendészeti Államtitkárság a Facebookon a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrségre hivatkozva.

„Elfogytak a jelzők…Miután két társával egymást váltva, illetve egyidőben megerőszakolta, a közösségi médiában közölte áldozatával, hogy bár egyikük sem használt óvszert, nyugodjon meg, nem lesz terhes ”– írta az esetről a Rendészeti Államtitkárság. Hozzátették:

„A 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel, Szegeden, a Széchényi térről ragadták magukkal egyikük bérleményébe 18 éves áldozatukat, akihez egy férfi ismerőse csatlakozott.”

„A fiatal nőn hárman, négy órán keresztül élték ki alantas nemi vágyukat. Az ismerős félelmében nem sietett az áldozat segítségére, elmondása szerint egy számítógépen játszott, és közben mobiltelefonjával készített felvételt a lakásban történtekről” – közölték a Facebook-posztban.

A bejegyzés szerint az áldozat nem volt magánál, amikor a bűncselekményt elkövették. „A borzalmak után ketten kikísérték a lakásból egy buszmegállóba a minden porcikájában meggyötört áldozatot, aki aljas meggyalázásáról fájdalmaiból, orvosi vizsgálatát követően, ismerősétől, majd a közösségi médián keresztül kapott üzenetből szerzett tudomást.”

„A rendőrség alig egy nap alatt azonosította és elfogta a gaztett mindhárom gyanúsítottját. A bíróság azóta elrendelte letartóztatásukat”

– közölte a Rendészeti Államtitkárság.

Kiemelt kép forrása: Facebook.com/Rendészeti Államtitkárság.