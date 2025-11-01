Műsorújság
A rendőrök elfogtak három embert, akik csoportosan megerőszakoltak egy 18 éves lányt Szegeden

Szerző: hirado.hu
2025.11.01. 17:22

A rendőrök elfogták három férfit, akikeket azzal gyanúsítanak, hogy csoportos nemi erőszakot követtek el egy 18 éves lány ellen Szegeden – közölte a Rendészeti Államtitkárság a Facebookon a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrségre hivatkozva.

Elfogytak a jelzők…Miután két társával egymást váltva, illetve egyidőben megerőszakolta, a közösségi médiában közölte áldozatával, hogy bár egyikük sem használt óvszert, nyugodjon meg, nem lesz terhes ”– írta az esetről a Rendészeti Államtitkárság. Hozzátették:

„A 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel, Szegeden, a Széchényi térről ragadták magukkal egyikük bérleményébe 18 éves áldozatukat, akihez egy férfi ismerőse csatlakozott.”

A fiatal nőn hárman, négy órán keresztül élték ki alantas nemi vágyukat. Az ismerős félelmében nem sietett az áldozat segítségére, elmondása szerint egy számítógépen játszott, és közben mobiltelefonjával készített felvételt a lakásban történtekről” – közölték a Facebook-posztban.

A bejegyzés szerint az áldozat nem volt magánál, amikor a bűncselekményt elkövették.  „A borzalmak után ketten kikísérték a lakásból egy buszmegállóba a minden porcikájában meggyötört áldozatot, aki aljas meggyalázásáról fájdalmaiból, orvosi vizsgálatát követően, ismerősétől, majd a közösségi médián keresztül kapott üzenetből szerzett tudomást.”

„A rendőrség alig egy nap alatt azonosította és elfogta a gaztett mindhárom gyanúsítottját. A bíróság azóta elrendelte letartóztatásukat”

– közölte a Rendészeti Államtitkárság.

