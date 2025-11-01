„A hír igaz”: kábítószerügybe keveredett a népszerű magyar énekes a kormánybiztos szerint

„A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség” – közölte a Facebook oldalán szombaton Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

A kormánybiztos azt írta: T. Danny „zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni”.

„Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően”

– tette hozzá a posztban Horváth László.

Ezt lehet tudni eddig az ügyről

A kormánybiztos a Facebook-poszttal feltehetően a Blikk szombaton késő délelőtt megjelent cikkére reagált. A bulvárlap ebben az írásban arról számolt be, hogy

T. Dannyt drogfogyasztáson kapták rajta, és a rendőrség kábítószer-birtoklás miatt eljárást indított ellene.

A lap információi szerint a rapper – polgári nevén Telegdy Dániel – az utóbbi hetekben többször is járt egy Pest vármegyei Maglódon, ott szerezte be a drogokat, amelyből ő és a környezetéből mások is – barátok, ismerősök – fogyasztottak. Úgy tudják, hogy nemcsak őt, hanem a 25 éves barátnőkét is eljárás alá vonta a rendőrség.

Ráadásul, mint a lap megjegyezte, T. Danny ellen korábban is indult hasonló ügyben eljárás, így a mostani eset rá nézve még súlyosabb következményekkel járhat.

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja, hogy mik is pontosan a nála talált szerek: felmerült, hogy a drog amfetamin és kokain lehet.

A Blikknek adott hivatalos válaszukban a rendőrök azt írták az esetről: „Megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy a Pest vármegyei nyomozók két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja. A folyamatban lévő eljárásról bővebb információt nem áll módunkban adni.”

Kiemelt kép: T. Danny énekes és dalszerzõ a magyar olimpiai és paralimpiai csapat emlékérme- és bélyegkibocsátással egybekötött divatbemutatóján a Várkert Bazárban 2024. május 6-án. MTI/Illyés Tibor.