Új, befogadó játszótér épült Dunakeszin a Szerencsejáték Zrt. támogatásával

„Mi itt, Dunakeszin közösséget teremtünk, melynek mindenki részese, függetlenül attól, hogy ép vagy fogyatékkal elő” – jelentette ki az igazságügyi miniszter Dunakeszin, ahol a Szerencsejáték Zrt. A játék összeköt! játszótérépítési programja keretében már a harminchatodik játszóteret adták át. Tuzson Bence a kezdeményezést példaértékűnek nevezte és azt hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságúak azok a fejlesztések, amelyek olyan gyerekeknek szólnak, akiknek szükségük van rá.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője Dunakeszin a Szerencsejáték Zrt. A játék összeköt! játszótérépítési programja keretében megvalósuló új játszótér átadóján kiemelte, hogy

a dunakeszi közösségnek mindenki a részese, és éppen ezért lényeges, hogy legyenek olyan terek, ahol ezek a közösségek találkozhatnak.

„Ez a játszótér minden szempontból egyedi a térségben, nemcsak a legnagyobb, hanem egy olyan játszótér, ami tényleg összeköt. Kulcsfontosságúak azok a fejlesztések, amelyek olyan gyerekeknek szólnak, akiknek szükségük van rá. Ilyen beruházásokra törekszünk, mert ez kicsiknek és nagyoknak is óriási öröm” – hangsúlyozta a Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint a tárcavezető, aki a kezdeményezést példaértékűnek nevezte.

Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója az eseményen arra hívta fel a figyelmet, hogy a befogadó játszóterek programja évről évre újabb településeken bizonyítja, hogy a közös játék valóban képes a befogadást erősíteni. Az igazgató szerint a dunakeszi játszótér is tökéletes példája ennek: minden elem azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek együtt fedezhessék fel a játék örömét.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a Szerencsejáték Zrt. immár nyolcadik éve valósítja meg ezt a küldetést, és a programnak köszönhetően több mint huszonötezer gyermek élhette át eddig a korlátok nélküli játék élményét” – idézte az igazgatót a társaság által kiadott közlemény.

Az átadón szintén részt vevő Dióssi Csaba (Szeretünk Dunakeszi Egyesület–Dunakeszi Odateszi Egyesület–Fidesz–KDNP), Dunakeszi polgármestere a közlemény szerint arról beszélt, hogy minden gyermek számít, minden gyermeknek jár a játék öröme.

A városvezető hangsúlyozta, hogy a településen intézményi keretek között már nagyon jól működik az elfogadás tanítása, az országosan is elismert Veni Vidi Vici Alapítvány 8 éve működteti iskoláját a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskolában, ahol a diákok a szünetben találkoznak, együtt játszanak, és segítik egymást. Az így szocializálódó gyerekek a jövőben is megértők, elfogadók, segítőkészek lesznek, és akik szülőkké válva saját tapasztalataik alapján adhatják tovább gyermekeiknek ezt a nemes hozzáállást

– fűzte hozzá.

„Ez a játszótér lehetőséget ad arra, hogy az iskola falain kívül, a civil életben, a szabad játék és pillanatnyi találkozásuk útján is megismerjék a gyerekek a segíteni, elfogadni jó érzését. Családbarát város vagyunk, lakosainkkal együtt fejlesztjük Dunakeszit. Az inkluzív játszótér is lakossági igényből indult, amelynek megvalósításához örömmel fogadtuk a Szerencsejáték Zrt. szerepvállalását” – hangsúlyozta a közlemény szerint Dióssi Csaba.

A Szerencsejáték Zrt. A játék összeköt! elnevezésű programjának támogatásával létrejött 36. játszóteret ép- és a fogyatékossággal élő gyermekek egyaránt tudják használni (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

Dunakeszin, a Béke úton kialakított és átadott befogadó játszótéren a gyerekek a közlekedés témájában kalandozhatnak, az inkluzív téren repülőt, vonatot, motort és autót formázó, akadálymentes játékeszközök várják a gyerekeket. Különlegességként itt helyet kapott egy kerekesszékes hinta és egy úgynevezett fordítókorong is, amelyeket a mozgássérült gyerekek kerekesszékkel is könnyedén kipróbálhatják.

Ezen közösségi terek különlegessége, hogy a fogyatékossággal élő és az ép gyermekek egyaránt használhatják a játékelemeket és szerezhetnek közösen élményeket. A program célja, hogy már gyerekkorban segítse a befogadó szemlélet kialakulását, és lebontsa a gondolati korlátokat. A program indulása óta eddig összesen 36 ilyen játszótér épült országszerte, amelyen már 25 ezer érintett játszhat nap mint nap ép társaival együtt.

A területen fejlesztő kisház, inkluzív repülő és egyedi vonat is található, a mozgáskorlátozott parkolótól pedig szilárd útburkolat vezet a bejáratig, biztosítva a teljes akadálymentességet. A Szerencsejáték Zrt. által életre hívott A játék összeköt! játszótérépítési programban keretében 2017 óta épülnek befogadó játszóterek a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének szakmai támogatásával, Tóth Zoltán tapasztalati szakértő és Fördős-Hódy Erzsébet rehabilitációs szakmérnök közreműködésével – ismertette a társaság a közleményben.

A nemzeti lottótársaság a fogyatékossággal élők integrációjának ügyét három pillér mentén kezeli: a befogadó szemléletformálás mellett kiemelt figyelmet fordít a megváltozott munkaképességűek nyíltpiaci foglalkoztatására, valamint a fogyatékossággal élő játékosok kiszolgálására országos hálózatában – hangsúlyozták.

A játék összeköt program jószolgálati nagykövete Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok, olimpikon vízilabdázó, aki érintett szülőként segíti a fogyatékossággal élők szélesebb körű integrációját.

Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a program jószolgálati nagykövete a befogadó játszótér átadásán Dunakeszin (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

Az olimpikon kislányánál 2 éves korban diagnosztizálták Charcot–Marie–Tooth (CMT)-betegséget, egy ritka, genetikai rendellenességet, amely miatt Flóra kerekesszékkel közlekedik.

Kiemelt kép: Tuzson Bence igazságügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője, Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, A játék összeköt! játszótérépítési program jószolgálati nagykövete, Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója és Dióssi Csaba polgármester a dunakeszi játszótér avatóján (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)