Szijjártó Péter: A nemzetközi közösségnek fel kell lépnie a sportban megjelenő diszkrimináció ellen

A nemzetközi közösségnek fel kell lépnie a sportban megjelenő diszkrimináció ellen, nem szabad ezt a kérdést összemosni a geopolitikával, különösen mivel a sport épp a béketeremtés egyik legfőbb eszköze – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szamarkandban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) üzbegisztáni közgyűlésén először is felszólalt az ellen, hogy a sportot napjainkban egyre gyakrabban összemossák a geopolitikával, ami szavai szerint teljességgel ellentétes a magyar gondolkodásmóddal, hiszen a sport éppen a béketeremtés egyik legfőbb eszköze.

„Mi hisszük, hogy a sportnak egyesítenie, s nem pedig megosztania kell a világot. Ezért az UNESCO-nak fel kell lépnie a sportban megjelenő diszkrimináció ellen. Világossá kell tennünk: egyetlen sportoló sem tehető felelőssé a politikai vezetők döntéseiért, valamint senkit nem szabadna politikai nyilatkozatokra kényszeríteni, csak az egyéni teljesítmény lehet az alapja a kvalifikációnak”

– vélekedett.

Aláhúzta, hogy olimpiai nemzetként Magyarország számára különösen fájdalmas, hogy diszkrimináció zajlik az ötkarikás játékokon való részvétellel kapcsolatban is.

„Mi, magyarok, pontosan tudjuk, miről beszélünk: a kommunista párt 1984-ben nem engedte azt, hogy a magyar sportolók részt vegyenek a Los Angeles-i olimpián (…) És nem akarjuk, hogy a mai nemzetközi sportszervezetek ezt a kommunista módszertant kövessék” – jelentette ki.

„Ezért az UNESCO-ban és az ENSZ-ben is ki kell állni amellett, hogy a sport újból a béketeremtés eszköze legyen, és sürgetnünk kell a sportban megjelenő diszkrimináció megszüntetését” – jegyezte meg.

Illetve megerősítette, hogy a magyarok a sportot a nemzeti örökségük és identitásuk egy meghatározó részének tekintik. Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy Puskás Ferenc és az Aranycsapat máig mindenki számára ismert világszerte.

„Közeledik Puskás Ferenc születésének századik évfordulója, és Magyarország azt javasolta az UNESCO közgyűlésének, hogy a 2026-2027-es időszak emlékév-listájára vegyék fel Puskás Ferenc születésének évfordulóját. Remélem, hogy a közgyűlés támogatni fogja ezt a javaslatunkat”

– fogalmazott.

Szijjártó Péter ezután érintette a vallási közösségek üldöztetését is, és leszögezte, hogy Magyarország büszke keresztény államként aggasztónak tartja a keresztények elleni támadásokat, amelyek nyomán a kereszténység mára a legüldözöttebb vallássá vált.

Arra figyelmeztetett, hogy „a vallásszabadságot a terrorszervezetek és a szélsőséges ideológiák mellett a liberális fősodor erőszakos szekularizációja is veszélyezteti”, és mindezt elfogadhatatlannak nevezte.

„Ezért arra szólítjuk fel a nemzetközi közösséget, így az ENSZ-t és a szervezeteit, hogy álljanak ki a vallási közösségek, köztük a keresztények üldözése ellen”

– mondta.

Majd kifejtette, hogy Magyarország kiveszi a részét ebből a munkából, a kormány 64 országban hajtott végre eddig fejlesztési és humanitárius projekteket, több mint kétmillió embernek segítve abban, hogy ne kényszerüljenek otthonuk elhagyására.

A miniszter élesen elítélte, hogy mostanra egyféle modernkori antiszemitizmus ütötte fel a fejét Nyugat-Európában a tömeges illegális migráció következtében, amely no-go zónák, párhuzamos társadalmak létrejöttével, a bandaháborúk gyakoribbá válásával is járt.

„Magyarországon zéró toleranciát alkalmazunk az antiszemitizmussal szemben. Büszkék vagyunk arra, hogy a zsidó közösség számára biztonságos otthont biztosítunk Közép-Európában”

– hangsúlyozta.

Végezetül pedig leszögezte, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és nem teljesen irreális a harmadik világháború kitörésének lehetősége, ezért mindent meg kell tenni a béke előmozdításáért. „És azt ígérhetem önöknek, hogy Magyarország aktív támogatója lesz minden, az ENSZ keretében zajló béketeremtő kezdeményezéseknek világszerte” – összegzett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)