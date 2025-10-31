Ősszel is szárnyal a magyar turizmus, újabb rekordok dőltek meg a szálláshelyeken

Szeptemberben tovább erősödött a turisztikai szektor teljesítménye Magyarországon: 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A belföldi és külföldi vendégek száma egyaránt emelkedett, miközben a szálláshelyek és vendéglátóhelyek bevételei is jelentősen nőttek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint idén szeptemberben a turisztikai – vagyis a kereskedelmi, magán- és egyéb – szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el – írja Magyar Nemzet. Ez 8,3 százalékkal több vendéget és 5,6 százalékkal több vendégéjszakát jelent, mint egy évvel korábban.

A január–szeptemberi időszakban a belföldi vendégek száma 2,2, míg a külföldieké 11 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakát. A

szezonálisan kiigazított adatok szerint szeptemberben 9,1 százalékkal nőtt a vendégek és 5,3 százalékkal a vendégéjszakák száma 2024 szeptemberéhez képest.

A vendégek 71 százaléka kereskedelmi szálláshelyen szállt meg, ahol a vendégszám 7,5 százalékkal bővült. A magán- és egyéb szálláshelyeken 10 százalékos növekedést regisztráltak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint ősszel is magas fordulatszámon teljesít a turizmus, és Magyarország egyre vonzóbb úti céllá válik mind a hazai, mind a nemzetközi utazók számára.

Rekordok az év első kilenc hónapjában

2025 első kilenc hónapjában 15,1 millió vendég összesen 36,7 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. Ez 6,4, illetve 3,2 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.

Szeptemberben az ország szálláshelyforgalmának 58,6 százalékát – 2,2 millió éjszakát – vidéken regisztrálták, ami 3,3 százalékkal több, mint tavaly. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 65,8 százalékát a belföldi vendégek adták.

A Balaton továbbra is a legnépszerűbb turisztikai térség: szeptemberben 674 ezer vendégéjszakát regisztráltak itt, 7,9 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A szálláshelyek országosan 103,7 milliárd forint bevételt értek el szeptemberben, ami 6,2 százalékos növekedés az előző évhez képest. A vendéglátóhelyek bevétele 181 milliárd forint volt, 10,3 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor.

Kormányzati támogatás és fejlesztések

A turisztikai és vendéglátó ágazatban működő hazai mikro- és kisvállalkozások megerősítése érdekében a kormány létrehozta a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontot. Az intézmény október közepétől KTH Start néven kínál 1–10 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású hiteleket a kisebb szereplők fejlesztéseihez. A program 2026 végéig mintegy 50 milliárd forintnyi hitelkihelyezést tehet lehetővé, több ezer vállalkozás számára.

Emellett több mint 1000 milliárd forintos fejlesztés indul a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül.

Ennek részeként megépül a 3-as terminál, valamint gyorsvasút és új, kétszer háromsávos úthálózat köti majd össze a repülőteret Budapesttel. A cél, hogy 2035-re megduplázódjon a reptér utasforgalma, ezzel tovább élénkítve a nemzetközi turizmust.

Erős zárás várható 2025-ben

Az év első kilenc hónapjának eredményei alapján a turisztikai szektor a tavalyi kimagasló év után újabb rekordévet zárhat. A turizmus ma Magyarország egyik húzóágazata, amely a GDP mintegy 13 százalékát adja, és közvetlenül vagy közvetetten 400 ezer család megélhetését biztosítja – hangsúlyozta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Kiemelt kép: A Halászbástya 2025. szeptember 20-án (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)