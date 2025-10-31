Orbán Viktor: Washingtonban megtörténik az amerikai–magyar kapcsolatok teljes áttekintése

Orbán Viktor nagy delegációval utazik a november 7-i találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonba, ahol a tervek szerint teljes áttekintése, „ráncfelvarrása” történik majd az amerikai–magyar kapcsolatoknak. A miniszterelnök erről a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt pénteken.

Orbán Viktor kiemelte: gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek vezetői és nemzetbiztonsági főtanácsadó is részt vesz majd a találkozón. A legmagasabb szintű tárgyalás egyik fontos eleme a béke lesz. Ugyanakkor a két ország gazdasági ügyekről is tárgyal már hosszú hónapok óta, így a tervek szerint egy amerikai–magyar gazdasági együttműködési csomagot is „tető alá” tudnak hozni – mondta.

Megjegyezte, hogy

miközben az amerikaiak éppen hazaviszik a cégeiket a világ számos pontjáról, aközben Magyarországra egymás után érkeznek amerikai befektetések.

Ezeket „nem a szél fújja be”, hanem megegyezés alapján jönnek ide, és a mostani gazdasági együttműködési csomagban is vannak „kéréseink és javaslataink” újabb amerikai befektetésekre, amelyek Magyarországra jönnének.

Orbán Viktor jelezte: ennek előfeltétele, hogy rendezzék az energia kérdését, mert ahhoz, hogy egy befektető hosszú távú beruházásról dönthessen, látnia kell a termelés egyik fontos költségének, az energia árának az alakulását.

„Meg kell győznöm az amerikaiakat” arról, hogy Magyarország egy „bezárt ország”, nincs tengerünk, ezért mi ki vagyunk szolgáltatva azoknak a szállítási útvonalaknak, amelyeken keresztül érkezhet energia Magyarországra, és ezek leginkább csővezetékek – jelezte.

Kiemelt kép:Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump 2022. augusztus 2-i találkozója (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)