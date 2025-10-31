Orbán Viktor: Kulcsfontosságú, hogy háborúellenes, békepárti kormánya legyen Magyarországnak

Európa a háború felé tart, ezért kulcsfontosságú, hogy Magyarországnak háborúellenes, békepárti kormánya legyen – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor rámutatott: új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, érezhetően egy fegyverkezési verseny, spirál kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetések nagyságrendekkel történő növeléséről beszél.

A jelenlegi helyzetet az első világháború előtti időszakhoz hasonlítva a kormányfő úgy értékelt: az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak. „Ma Európa kótyagosan kóvályog egy olyan helyzet felé, ami egyre közvetlenebb háborús veszélyt jelent” – értékelt.

Hangsúlyozta: ebben a helyzetben nagyon tudatosan „meg kell vetni a lábunkat, a sarkunkat”, és

a béke oldalán kell maradni, előre be kell jelenteni, hogy minden mostani kis döntésből ki fogunk maradni, nehogy a végén még egy háború kellős közepén találjuk magunkat.

Ezért kulcsfontosságú a magyar jövő szempontjából, hogy háborúellenes és békepárti kormánya legyen az országnak, illetve az emberek is megértsék, ők is kifejezzék az akaratukat, hogy nem akarnak „együtt tántorogni az európai országokkal” egy veszélyes helyzet felé – mondta.

Aki békét akar, az békét csinál

Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette:

miután a háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, aki Ukrajnát és egyúttal a háborút támogatja, az egyben adóemelést, a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást támogat, mert Brüsszelnek nincs pénze.

Kiemelte: aki békét akar, az békét csinál, de ma a nagyhatalmak közül csak az Amerikai Egyesült Államok akar békét.

Ma az amerikai elnök békekísérleteinek legfontosabb akadálya az európai országok azon csoportja, amely magát úgy hívja, hogy a hajlandók koalíciója. Hajlandók másokat háborúba küldeni, hogy meghaljanak, mert ők még nem mennek, még csak fegyverkeznek – mondta.

Orbán Viktor rámutatott: ma az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között lényegi ellentmondás van a háború lezárásának mikéntjét illetően, de ezt nem vallják be, mert nem akarnak egy transzatlanti konfliktust.

A béke, a tűzszünet a magyar családoknak a legfontosabb gazdasági érdek

A háború blokkolja az európai gazdaságot – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta:

ha a pénz fegyverekre megy, ha a pénz Ukrajnába megy, ha az van, amit most csinálnak az európaiak, akkor nem is tud lendületet venni az európai gazdaság.

Vagy legfeljebb hitelből, ami rendkívül veszélyes – mutatott rá. Ezért a béke, a tűzszünet a magyar családoknak a legfontosabb gazdasági érdek – hangsúlyozta a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)