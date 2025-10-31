Orbán Viktor: Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat, a balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok persze epét hánynak

Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-bejegyzésében bírálta az ellenzék nyugdíjpolitikáját, és hangsúlyozta: a kormány célja, hogy minél több pénz maradjon a magyar emberek zsebében. A kormányfő szerint a baloldali közgazdasági szemlélet ellentétes ezzel az elvvel.

„A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat” – írta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint mindez nem meglepő, hiszen az elmúlt 35 évben két gazdaságpolitikai iskola küzdelme határozta meg Magyarország életét.

Orbán úgy fogalmazott, a „balliberális” oldal szerint az a jó gazdaságpolitika, amely sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el „egy igazságosnak vélt társadalom” építésére.

„Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei” – tette hozzá.

Ezzel szemben – mint fogalmazott a kormányfő – a Fidesz által képviselt gazdaságpolitika alapelve, hogy minél több pénz maradjon az emberek zsebében. Orbán a posztban emlékeztetett: ezért vezették be a családi adókedvezményeket, ezért tették adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, és ezért alakították ki az egykulcsos jövedelemadót, valamint Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát.

„Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is” – írta.

A miniszterelnök bejegyzését azzal zárta: „A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak!”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)