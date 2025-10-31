Még mindig nem mutatta be jelöltjeit a Tisza Párt – emlékeztetett Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt fél évvel a 2026-os országgyűlési választás előtt még mindig nem mutatta be jelöltjeit. Emlékezetes, hogy Magyar Péter szeptemberben jelentette be, hogy elhalasztják képviselőjelöltjeik bemutatását.

„Fél évvel a választás előtt még mindig nem mutatták be a jelöltjeiket” – írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott:

106 választókerületben nem találtak 106 olyan embert, aki a Tiszát vállalhatónak tartja.

Mint ismert, Magyar Péter pártelnök a 2024-es önkormányzati választás kampányában még arról beszélt, bármikor kiállítanak 106 jelöltet egyéniben, ehhez képest szeptember végén novemberre kellett halasztania a párt jelöltjeivel kapcsolatos korábban beígért nagy bejelentést, miközben az már jó ideje tudható, hogy a kormánypártok kiket indítanak majd jövő tavasszal az egyéni választókerületekben.

A jelöltek bejelentésének elhalasztását Magyar Péter szeptemberben azzal magyarázta, hogy a Nemzet Hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni, a Magyar Nemzet szerint azonban gyökeresen másról van szó, a Tisza Pártnak gondjai vannak a jelöltállítással. Maguk a jelöltek ugyanis nem akarnak kilépni a nyilvánosságba, mivel szerintük „negatív hangulat” alakult ki a Tisza Párt körül.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: hirado.hu)