Már vizsgálják a terrorcselekmény gyanúját a százhalombattai tűzeset kapcsán

Kiemelt védelmet kértek a hatóságoktól a Mol százhalombattai finomítójának tűzesete után – értesült a Magyar Nemzet. Az október 20-án, a késő esti órákban keletkezett tűzben személyi sérülés nem történt.

Az október 20-án késő este a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében keletkezett tűzeset kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya eleinte foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.

Pénteken azonban az NNI átvette a nyomozást.

A százhalombattai tűzeset után – amely egyidejűleg történt a Lukoil romániai és a Mol pozsonyi létesítményében keletkezett tűzesetekkel – Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter dörgedelmes hangvételű üzenetet osztott meg az X közösségi platformon, amelyben annak adott hangot: örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása. Azt is írta – Szijjártó Péternek üzenve –, hogy büszke a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény.

„Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti majd Horvátországon keresztül juthattok csak olajhoz”

– jelentette ki Sikorski.

Tényi István levelet írt a Belügyminisztériumhoz, a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) és a Terrorelhárítási Központhoz (TEK), mivel szerinte a stratégiai fontosságú üzemnél történtek akár nemzetbiztonsági kockázatot, terrorcselekmény gyanúját is felvethetik – írták.

A Magyar Nemzet megkeresésére Tényi István kifejtette,

„ha valaki azért zavarja meg egy közérdekű üzem működését, hogy azzal például a társadalmi-gazdasági rendet megváltoztassa, akkor az terrorcselekménynek minősíthető”.

A lap információi szerint a hatóságokat ezért arra kérte, vizsgálják meg, fennáll-e nemzetbiztonsági kockázat. Levelében Tényi István az ügy kivizsgálását, szükség esetén – az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ bevonásával – a nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását kéri.

Kiemelt kép: A Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én. A Mol megerősítette, hogy előző nap éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)