Illegális emberkísérlet: engedély nélkül adtak be oltásokat Magyarországon, lecsapott a rendőrség

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Nemzeti Védelmi Szolgálattal (NVSZ) csapott le egyszerre 30 helyszínen egy gyógyszerhamisító, illegális oltóanyagot hirdető, szabálytalan kutatást végző, kuruzsló bűnhálózat tagjaira. Az ügynek eddig öt gyanúsítottja van – közölte a rendőrség.

Mint a pénteki közleményben írták, a KR NNI Nyomozó Főosztály Vagyonvédelmi Osztálya az NVSZ feljelentése alapján két éve kezdett nyomozni a Citonorm+ injekcióval kapcsolatban. A 2018 óta hazánkban forgalmazott készítményről ugyanis megállapították, hogy nincs engedélye az emberi egészségügyi alkalmazáshoz.

Sőt, az injekció beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül, amire szintén nem volt szakhatósági engedélye annak a társaságnak, amely ezt forgalomba hozta, majd pácienseiknek be is adták a készítményt.

A nyomozók így az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, valamint bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt indítottak eljárást.

A felderítés során körvonalazódott, kik az elkövetők, és összegyűltek azon bizonyítékok is, melyek egyértelműen alátámasztották a gyanúsítható személyek bűnösségét. Ezek szerint egy szentesi orvos és élettársa még 2018 márciusában elkezdte forgalmazni hazánkban a Citonorm+ injekciót, amit érelmeszesedés gyógyítására ajánlottak betegeknek. Az ilyen típusú vakcina alkotóelemei a magyar törvények szerint gyógyszernek minősülnek, és magyarországi forgalmazásuk engedélyhez kötött.

Ezen készítményt illegális gyógyszerellátási láncon keresztül külföldről szerezték be, és pontos összetétele jelenleg nem ismert.

A páros a terméket úgy kezdte el egyre szélesebb körben terjeszteni, hogy arra nem volt engedélye. Miután a férfi meghalt, a nő bevonta az illegális tevékenységébe későbbi bűntársait is, akik egyre több egészégügyi dolgozót szerveztek be. Közöttük voltak orvosok, ápolók és asszisztensek is. Az injekcióknak nemcsak a beszerzését szervezték meg, hanem a beadását is. Többször előfordult, hogy az oltást olyan személy adta be, aki nem is végezhet ilyen egészségügyi beavatkozást.

A társaság ez irányú tevékenysége emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül, amihez szintén nem volt szakhatósági engedélye egyiküknek sem. Az illegális oltóanyagot weboldalon keresztül hirdették, de volt, hogy a páciensek egymástól szereztek tudomást a „csodaszerről”.

Ezen előzmények után a KR NNI akciót szervezett az NVSZ-szel és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársaival az elkövetők elfogására.

Országszerte egyszerre 30 helyszínen voltak elfogások és kutatások. A nyomozók helyszíni munkáját kiberszakértők és gyógyszerészek is segítették.

A művelet során 7070 ampulla Citonorm+ injekciót foglaltak le, valamint számos betegelőjegyzést, feljegyzést, naplózást, dokumentumot. Ezen túl több mint 30 millió forintot, ami bűncselekményből származott, valamint közel 25 millió forint értékű valutát: volt közöttük euró, dollár, svájci frank, szerb dinár, de még román lej is. A forenzikus (bűnügyi, törvényszéki) nyomozók adatokat mentettek a gyanúsítottak és a hozzájuk köthetők számítógépeiről, laptopjairól – közölte a rendőrség, amely egy videót is megosztott az akcióról.

Mint írták, eddig egy férfit és négy nőt hallgattak ki gyanúsítottként. Az érintetteknek az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, gyógyszerhamisítás, illetve kuruzslás miatt kell felelniük. Valamennyien tagadták a terhükre rótt cselekményeket. Szabadlábon védekeznek. A nyomozás tovább folyik az elkövetői kör pontos azonosítása érdekében, és szakértő vizsgálja a tiltott szer egészségre gyakorolt hatását.

A közlemény végén azt írták: „Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy ismeretlen eredetű és összetételű, be nem vizsgált, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező termékeket ne vásároljanak! Az ilyen típusú, ismeretlen forrásból származó készítmények legfőbb veszélye az, hogyha egy betegség esetén a már beállított kezelést felfüggesztik, az a szervezetben akár súlyos és életveszélyes következményekkel is járhat. Ezen termékek tisztázatlan minősége további kockázati tényezőket is jelenthet.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)