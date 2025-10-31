Elviselhetetlen bűzre panaszkodnak egy Pest vármegyei településen 

Elviselhetetlen bűzre panaszkodnak a lakók Dömsödön: a helyiek szerint a szag a közeli biogázüzemből jön. A polgármester folyamatosan egyeztet az üzem vezetésével, és november 21-re közmeghallgatást hívott össze. A hatósági vizsgálatok eddig nem találtak szabálytalanságot a helyszínen.

Annyira elviselhetetlen a bűz a Pest vármegyei Dömsödön, hogy többen inkább elköltöznének a településről. A helyiek szerint az elviselhetetlen szagot a közeli biogáz erőmű okozza – számolt be az RTL-re hivatkozva az Index.

Az üzemet működtető Fővárosi Csatornázási Művek több intézkedést tett – például lefedte a tározót és szagtalanító szereket használ –, valamint tanulmányt készíttet a bűz okának feltárására.

A polgármester, Tarr-Sipos Zsuzsa elmondása szerint folyamatosan egyeztet az üzem vezetőségével, és közmeghallgatást is szerveznek, amire az üzem tulajdonosát is meghívták.

Egy helyi lakos szerint a szag annyira kellemetlen, hogy még az ablakot sem lehet kinyitni.

Egy másik dömsödi lakos szerint ez a helyzet oda fog vezetni, hogy többen is elhagyhatják a települést. A problémát többen is jelezték az önkormányzat felé: a polgármester is azt mondta, hogy sok panasz érkezett hozzá idén ősszel.

Az elviselhetetlen szag miatt többen még feljelentést is tettek, de a hatóságok nem találtak szabálytalanságot.

Nem most kezdték az ipart Dömsödön

A dömsödi biogáz üzeme 2009-ben kezdte meg a termelést: akkor Magyarország harmadik legnagyobb biogáz üzeme volt a létesítmény. „Az üzem 60 ezer tonna nyersanyag felhasználásával évi 11 gigawatt óra villamos-energiát állít elő, ami egy Dömsöd méretű város – mintegy háromezer háztartás – villamos-energia igényének kielégítésére elegendő” – írták róla az MTI korabeli beszámolójában.

Azt nem tudni, hogy az utóbbi hónapokban változott-e valami az erőmű üzemeltetésével vagy a helyi viszonyokkal kapcsolatban, ami miatt érezhetőbbé váltak a működés melléktermékei.

Kiemelt kép: egy teherautó sűrű trágyát ürít a külső tárolóban az ELMIB csoporthoz tartozó Green Balance Energetikai Kft. biogáz erőművében, Dömsödön. A felvétel 2012. március 21-én készült (Fotó: MTI/ Koszticsák Szilárd)