Áttörte a határsorompót egy beregszászi ügyvéd, a kényszersorozás elől menekült Magyarországra – VIDEÓ

Csütörtök este egy beregszászi ügyvéd áttörte a magyar–ukrán határsorompót, aki a kényszersorozás elől menekült kétségbeesetten Magyarországra, az esetről egy kárpátaljai újságíró töltött fel videófelvételt Telegram-csatornájára.

Az ungvári újságíró szerint a 38 éves Pukanics Eduárd beregszászi ügyvéd fekete Toyota Avenisével csütörtök este áttörte a Nagypalád–Nagygödör határátkelőnél a sorompót Magyarország irányába.

Egyre súlyosabb méreteket ölt a kényszersorozás Ukrajnában, a helyzet mostanra odáig fajult, hogy a hadköteles korúaknak csupán egynegyedét lehet már behívni. Sokan ezért inkább az életveszélyes szökést választják, miközben az ukrán kormány szigorúbb büntetésekkel próbálja megfékezni az ország elhagyását. Szeptemberben többezres tüntetést tartottak a kijevi Majdan téren, a 2014-es forradalom helyszínén, amiért a Zelenszkijék szigorítani akarták a dezertálás büntetését.

„A szolgálat nem rabszolgaság!”

– ez volt a szeptemberi tiltakozás mottója.

Mindeközben a kézivezérelt kényszersorozás egyre súlyosabban érinti az őshonos kárpátaljai magyar kisebbséget. Az egyik legbrutálisabb esetre idén nyáron került sor, amikor a 45 éves Sebestyén József belehalt sérüléseibe a beregszászi elmegyógyintézetben, akit előzőleg vasdorongokkal vertek össze ukrán sorozótisztek egy Ungvár melletti erdős részen.

