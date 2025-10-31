A Tisza Pártot támogató cég miatt nem lehet átadni az M30-as lezárt szakaszát – közölte Lázár János

Az építési és közlekedési miniszter tájékoztatása szerint azért nem tudták pénteken átadni az M30-as autópálya lezárt szakaszát, mert a magyarországi választási kampányba beszálló, a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogató Strabag nem tartotta be korábbi ígéretét. Lázár János a Facebook-oldalán szégyennek nevezte, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják.

„Ma nem tudjuk átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát, ezért mindenkitől elnézést kérünk” – írta az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Lázár János arról tájékoztatott, hogy a kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén 2025. október 31-re ígérte, ám ezt az ígéretét a cég nem tartotta be.

A strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba. Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják

– hangsúlyozta a tárcavezető, aki a Strabagnak és „a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak” azt javasolta, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást.

Lázár János a Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javasolta, bejegyzése végén pedig a céget arra szólította fel, hogy „utána húzzanak el ebből az országból”.

Kiemelt kép: Az M30-as autópálya lezárt szakasza (Forrás: Lázár János Facebook-oldala)