„A Tisza Pártnak ezt a három egyszerű pontot sem sikerül betartania” – Orbán Balázs felsorolta a magyar politika etikai kódexének pontjait

Szerző: hirado.hu
2025.10.31. 18:25

| Szerző: hirado.hu
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a magyar politika etikai kódexe három egyszerű pontból áll, amelyek közül a Tisza Pártnak egyet sem sikerül betartania.

Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs azt írta, a magyar politika etikai kódexe a következő pontokat foglalja magába:

  • Nem vagy Brüsszel bábja.
  • Nem Ukrajna érdekét képviseled, hanem a magyar emberekét.
  • Nem titkolod el a programodat, miszerint növelni akarod az adókat és csökkenteni a nyugdíjakat.

A miniszterelnök politikai igazgatója a héten többször is üzent a Tisza Pártnak, szerinte a Magyar Péter vezette párt igyekszik elrejteni valódi kormányzati elképzeléseit a választók elől, köztük a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó terveket is. Orbán Balázs úgy véli, a párt vezetői és szakértői maguk buktatták le a programot, miközben a nyilvánosság előtt másról beszélnek.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: Facebook/Orbán Balázs)

