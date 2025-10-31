„A Tisza Pártnak ezt a három egyszerű pontot sem sikerül betartania” – Orbán Balázs felsorolta a magyar politika etikai kódexének pontjait

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a magyar politika etikai kódexe három egyszerű pontból áll, amelyek közül a Tisza Pártnak egyet sem sikerül betartania.

Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs azt írta, a magyar politika etikai kódexe a következő pontokat foglalja magába: Nem vagy Brüsszel bábja.

Nem Ukrajna érdekét képviseled, hanem a magyar emberekét.

Nem titkolod el a programodat, miszerint növelni akarod az adókat és csökkenteni a nyugdíjakat. A miniszterelnök politikai igazgatója a héten többször is üzent a Tisza Pártnak, szerinte a Magyar Péter vezette párt igyekszik elrejteni valódi kormányzati elképzeléseit a választók elől, köztük a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó terveket is. Orbán Balázs úgy véli, a párt vezetői és szakértői maguk buktatták le a programot, miközben a nyilvánosság előtt másról beszélnek. Kapcsolódó tartalom Orbán Balázs: A Tisza Párt el akarja titkolni a nyugdíjcsökkentési terveit A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, a párt vezetői és szakértői maguk buktatták le a programot, miközben a nyilvánosság előtt másról beszélnek. Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: Facebook/Orbán Balázs)