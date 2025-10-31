„A Tisza Pártnak ezt a három egyszerű pontot sem sikerül betartania” – Orbán Balázs felsorolta a magyar politika etikai kódexének pontjait

Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs azt írta, a magyar politika etikai kódexe a következő pontokat foglalja magába:
- Nem vagy Brüsszel bábja.
- Nem Ukrajna érdekét képviseled, hanem a magyar emberekét.
- Nem titkolod el a programodat, miszerint növelni akarod az adókat és csökkenteni a nyugdíjakat.
A miniszterelnök politikai igazgatója a héten többször is üzent a Tisza Pártnak, szerinte a Magyar Péter vezette párt igyekszik elrejteni valódi kormányzati elképzeléseit a választók elől, köztük a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó terveket is. Orbán Balázs úgy véli, a párt vezetői és szakértői maguk buktatták le a programot, miközben a nyilvánosság előtt másról beszélnek.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: Facebook/Orbán Balázs)