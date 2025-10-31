A Dunántúlon felhős, máshol napos idő várható – csapadék sehol sem lesz

A Dunántúlon nagy területen képződött alacsonyszintű felhőzet, amely napközben észak, északkelet, kelet felé tevődik, de az ország középső részein már szakadozottabb lehet a felhőtakaró – írj a HungaroMet.

Kép forrása: met.hu Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb. Kép forrása: met.hu Fátyolfelhőzet is lesz felettünk, emellett főként a Dunántúlon és északkeleten képződhet alacsonyszintű felhőzet. Csapadék nem lesz, és a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült tájakon -1, +5, másutt 6 és 13 fok között alakul. Kép forrása: met.hu Kiemelt kép: A drónnal készült képen őszi színekben pompázó fák a Kolozs megyei Györgyfalva (Gheorghieni) határában 2024. október 28-án (Fotó: MTI/Kiss Gábor)