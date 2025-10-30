Új korszak kezdődik a magyar kutatásban: önálló jogi státuszt kapott a HUN-REN

A Fővárosi Törvényszék bejegyezte az új HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot, amely ezzel a törvényben meghatározott, sajátos jogállású jogi személyként folytatja működését.

A HUN-REN közleménye szerint a változás a többéves szervezeti megújítási folyamat meghatározó mérföldköve, amely stabilabb működést tesz lehetővé és nagyobb mozgásteret biztosít a gazdálkodásban.

„A HUN-REN egy olyan tudáshálózat, amelyet a magyar kutatók ereje és tehetsége működtet. A jogi önállóság ezt a közösséget teszi erősebbé: nagyobb döntési szabadságot, kiszámíthatóbb működést és fejlődési pályát biztosít” – idézték a közleményben Gulyás Balázst, a HUN-REN elnökét.

Kiemelték, hogy az új HUN-REN önállóságával egységesebb keretek között zajlik az erőforrások és fejlesztések tervezése. Ennek eredményeként a kutatóhelyek könnyebben férnek hozzá folyamatosan fejlődő technológiai és kutatási infrastruktúrákhoz, partneri kapcsolatokhoz és nagyobb nemzetközi láthatóságot érnek el.

„Az önálló működés gyakorlati előnye, hogy a kutatási eredmények gyorsabban és hatékonyabban válhatnak gazdasági és társadalmi értékké. Az erősebb stratégiai képviselet hozzájárul Magyarország innovációs teljesítményéhez, a tudásalapú gazdaság fejlődéséhez és új ipari együttműködések kialakításához” – tette hozzá Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat mintegy 5000 munkatárssal működik a magyar tudomány hazai és nemzetközi jelenlétének megerősítése és társadalmi hasznossága érdekében – írták a közleményben.

Kiemelt kép: Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)