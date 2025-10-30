Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Szijjártó Péter: Magyar szempontból fantasztikus hír az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodás

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.30. 09:49

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A magyar gazdaság szempontjából fantasztikus hír, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök előző napi találkozóján sikeresen megállapodás született egyes kereskedelmi kérdésekben – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be bejegyzésében, hogy Magyarország érdeke a világgazdaság szabályokra, józan észre és kölcsönös tiszteletre alapuló működése, ugyanis hazánk egy blokkokra osztott világgazdasági rendszerrel egyértelműen rosszul járna.

„Az Egyesült Államok és Kína hazánk két legfontosabb beruházási és kereskedelmi partnere az Európai Unión kívül, így ha ez a két ország gazdasági-kereskedelmi együttműködésről állapodik meg, akkor az nekünk jó hír”

– húzta alá.

„A két országból érkező beruházások és a velük folytatott kereskedelem fontos erőforrása a magyar gazdaság fejlődésének” – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Szijjártó Péter Egyesült ÁllamokKínaMagyarország

Ajánljuk még

 