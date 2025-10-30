Sorkatonai behívók árasztják el Európa országait

Jövőre tíz uniós tagállamban léphet újra életbe vagy marad hatályban a sorkatonai szolgálat, miközben több más országban is előkészületek folynak a fiatalok bevonására. A kontinensen erősödik a biztonságpolitikai diskurzus, és több kormány már konkrét lépéseket tesz a hadsereg létszámának növelésére vagy a sorkötelezettség visszaállítására.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint jelenleg kilenc európai uniós országban tartanak fenn sorkötelezettséget, az egész kontinensre tekintve pedig a nem EU-tag Norvégia és Svájc szintén ezzel a rendszerrel működteti a hadseregét.

Az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete után Lettország 2023-ban vezette be újra a sorkatonai szolgálatot a 18 év feletti férfiak körében.

Az elmúlt időszakban azonban több államban is napirendre került a sorkötelezettség bevezetése vagy kiterjesztése.

Horvátországban a parlament a múlt pénteken módosította a védelmi törvényt, melynek értelmében visszaáll a sorkatonaság.

A döntés következtében minden 18. életévét betöltött horvát férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti 19. életévét.

Németországban aktív vita folyik a 2011 óta felfüggesztett sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat újraszabályozásáról. A kormány szerint a Bundeswehr (német hadsereg) kapacitásainak növelése indokolt; a miniszter célja, hogy 2029-re mintegy 80 ezer új katonát toborozzanak. A tervezett megoldások közül a svéd minta az, amelyet a szövetségi védelmi miniszter, Boris Pistorius követendő példának tekint.

Svédországban a 18 év felettiek – nők és férfiak egyaránt – kitöltenek egy kérdőívet, amely alapján kiválasztják a legalkalmasabb harmadukat, akiket végül besoroznak.

Németországban ezzel szemben csak a fiatal férfiak lennének érintettek, és még a kiválasztottak is büntetlenül visszautasíthatnák a szolgálatot. A német modell ezért inkább a lengyel rendszerhez hasonlítana, ahol minden fiatal férfit nyilvántartásba vesznek, hogy válsághelyzet esetén gyorsan behívható legyen.

Lengyelországban ugyanis sorkatonaság jelenleg nincs, azonban minden 19. életévét betöltött férfi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, ami a hadkészültség növelésének egyik eleme. A lengyel kormány a hadsereg létszámának növelésére törekszik a közeljövőben, aminek jegyében

Donald Tusk kormányfő a jelenlegi 200 ezer főről 500 ezerre szeretné növelni a hadsereg létszámát 2027-re, ami nehezen elképzelhető kötelező sorozási elem nélkül.

Belgiumban is felmerült a svéd típusú besorozási rendszer átvétele, Olaszországban pedig – ahol 2005 óta nincs sorkatonaság – törvényjavaslatok érkeztek a visszavezetésére, amelynek tárgyalása folyamatban van.

Dánia 2026-tól négy hónapról tizenegy hónapra hosszabbítja meg a sorkatonai szolgálatot, és a kötelezettséget a nők számára is kiterjeszti.

Ami Magyarországot illeti, hazánkban 2004-ben szüntették meg a kötelező sorkatonai szolgálatot, melyet utána a szerződéses katonai szolgálat váltotta fel.

Az elmúlt hetekben az ellenzék honvédelmi szakértője olyan nyilatkozatokat tett, amelyek a sorkatonai szolgálat visszaállításának lehetőségét vetik fel. Ruszin‑Szendi Romulusz volt vezérkari főnök egy lakossági fórumon azt mondta, emlékezteti a fiatalokat: „a sorkatonaságot nem szüntettük meg, csak felfüggesztettük”, ezért szerinte egy válság esetén „mindenkit azonnal bevonnának”.

Ezzel szemben a kormány a szerződéses, professzionális katonákra és önkéntesekre épülő, korszerűen felszerelt haderőt támogatja.

