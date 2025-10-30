Berobbant a por egy vásárosnaményi csarnoképületben, parázslott az épület

Az Országos Katasztrófavédelem szerint az eset csütörtök hajnalban történt. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak.
A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett.
„Az egységek jelenleg is dolgoznak, megbontják a technológiai részeket és megszüntetik az izzásokat ”– írták hajnali 04.15-kor.
Egy későbbi beszámolóban már úgy fogalmaztak, hogy a tűzoltók „megszüntették azokat az izzásokat, amelyek egy vásárosnaményi csarnoképület technológiai részén keletkeztek egy porrobbanást követően. ”
„A parázslás összesen csaknem öt négyzetméteres területet érintett” – tették hozzá.
A vármegyei lap, a szon.hu szerint az Országos Mentőszolgálat közölte velük, hogy az épületben tartózkodók közül senki sem sérült meg.
Mi az a porrobbanás?
Porrobbanás akkor következik be, amikor finom porrészecskék a levegőben gyúlékony keveréket alkotnak, majd ezt az elegyet valamilyen gyújtóforrás meggyújtja.
Az alábbi videóban egy érdekes fizikai kísérletet láthatnak a jelenségről.
A kiemelt kép illusztráció. Forrás: Országos Katasztrófavédelem.