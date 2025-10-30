Ötmilliárd forint lett elkülönítve, hogy tűzifához jussanak a rászorulók – jelentette be az államtitkár

A vidéki rászorulók továbbra is számíthatnak a kormányra, amely az idén is ötmilliárd forintot biztosít a szociális tűzifaprogramra – mondta Hernádon az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára.

Zambó Péter a sajtótájékoztatón elmondta, a program célja, hogy

a vidéki településeken a tél kezdete előtt a rászorulók hozzájussanak az önkormányzatok segítségével ahhoz a tűzifamennyiséghez, amely átsegíti őket a téli fűtési szezon bizonyos szakaszán.

Hozzátette, hogy a programban az állami erdőgazdaságok biztosítják a tűzifát, az önkormányzatok pedig gondoskodnak a tűzifa szétosztásáról az adott településen.

„Ők ismerik legjobban a helyben felmerülő igényeket, ők ismerik legjobban, hogy kik a rászorulók az adott településen” – fűzte hozzá az államtitkár.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor)