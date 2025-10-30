Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Orbán Viktor a százhalombattai tűzről: A kieső profitot nem pótolhatja áremeléssel, a vásárlók rovására a Mol

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.30. 09:58

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett: a lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor reméli, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítójában történt múlt heti tűzeset kapcsán nem erről van szó. A kormányfő ugyanakkor leszögezte: a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy előző este meghallgatta a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt múlt heti incidensről.

Kapcsolódó tartalom

A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben – ismertette a kormányfő, egyben hangsúlyozta, hogy a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike.

Kapcsolódó tartalom

A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük nem erről van szó

– írta Orbán Viktor.

Bejegyzésében a miniszterelnök arról is beszámolt, hogy mivel a benzinárak máris megugrottak, ezért

megbízta Nagy Márton gazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel.

„Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van” – jelentette be Orbán Viktor a százhalombattai olajfinomítóban történtek után

A miniszterelnök százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesettel kapcsolatban múlt héten kedd reggel a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. Orbán Viktor a lehető legszigorúbb vizsgálatot helyezte kilátásba.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)

kormányMOLolajfinomító Orbán Viktor MagyarországSzázhalombatta

Ajánljuk még

 