Orbán Viktor a százhalombattai tűzről: A kieső profitot nem pótolhatja áremeléssel, a vásárlók rovására a Mol

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy előző este meghallgatta a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt múlt heti incidensről.
A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben – ismertette a kormányfő, egyben hangsúlyozta, hogy a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike.
A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük nem erről van szó
– írta Orbán Viktor.
Bejegyzésében a miniszterelnök arról is beszámolt, hogy mivel a benzinárak máris megugrottak, ezért
megbízta Nagy Márton gazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel.
A miniszterelnök százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesettel kapcsolatban múlt héten kedd reggel a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. Orbán Viktor a lehető legszigorúbb vizsgálatot helyezte kilátásba.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)