Nem járt sikerrel Baranyi Krisztina, nem lesz Bajza – Navalnij megálló a kisföldalatti vonalán

A Bajza utca Bajza utca marad – jelentette be a Podmaniczky Mozgalom vezetője a Facebook-oldalán csütörtökön. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy a Fővárosi Közgyűlés leszavazta a kutyapárti Baranyi Krisztina azon javaslatát, hogy a kisföldalatti Bajza utcai megállója Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikus nevét is viselje. A korábbi főpolgármester-jelölt a posztban részletesen megindokolta, szerinte miért hoztak helyes döntést a fővárosi képviselők, illetve arról is tájékoztatott, hogy Karácsony Gergely főpolgármester mindenkit morális kioktatásban részesített.

„Pedig még a főpolgármester is a javaslat mellé állt, ilyenkor valahogy nem számítanak a tízmilliók, amiket másokon mindig számonkér Karácsony” – írta a közösségi oldalán Vitézy Dávid, aki a bejegyzésben felidézte: a javaslatot eredetileg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) képviselője, Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester kezdeményezte, és azt akarta elérni, hogy a Bajza utca neve mellé a „Navalnij-emlékmű” név is kerüljön oda.

Vitézy Dávid – mint írta – a bizottsági ülésen és a közgyűlésen is elmondta, hogy ezt több szempontból is elhibázottnak tartja: egyrészt sokba kerül, másrészt utastájékoztatási szempontból rossz irány egy ilyen hosszú név, de talán ezeknél is fontosabb, hogy

„ha a megállók neveit is a szimbolikus politizálás terepévé tesszük, azzal egy olyan ajtót nyitunk ki, amit már soha nem fogunk tudni bezárni, és minden közgyűlésen újabb átnevezéseket fogunk tárgyalni. ”

„Ráadásul a kisföldalatti műemlék, a világörökség része, az állomás neve száz éve ez, melyet Zsolnay-csempék is viselnek” – hangsúlyozta a fővárosi politikus. Vitézy Dávid arról is tájékoztatott, hogy

Karácsony Gergely főpolgármester határozott városvezetőként a közgyűlési vitában külön kérdésre sem volt hajlandó állást foglalni, és végül csak a szavazások során derült ki, hogy megszavazta a javaslatot, ami szerencsére a többséget így sem kapta meg.

„Mindezt tette azután, hogy az ülés elején újfent morális kioktatásban részesített mindenkit, azt állítván, hogy a képviselők nem értik a város anyagi helyzetének drámaiságát, és felelőtlen előterjesztéseket nyújtanak be” – fogalmazott posztjában a Podmaniczky Mozgalom vezetője. Szerencsére a közgyűlés felelős döntést hozott: a Bajza utca marad Bajza utca – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

Kiemelt kép: A kisföldalatti Bajza utcai megállója (Fotó: BKK)