Néhány napra felfüggesztik a buszokon az elsőajtós felszállási rendet a temetők környékén

Mindenszentek és Halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén, a járatok minden ajtaja használható felszállásra a temetők közelében lévő buszmegállókban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint október 30-tól november 2-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is sűríti egyes járatait a BKK, valamint rendkívüli járatokat indít mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban. A gördülékenyebb és gyorsabb utascsere érdekében a temetőket érintő járatokon október 30. és november 2. között minden nap 7 órától 20 óráig a temetők mellett levő megállókban a BKK és a Volánbusz nem alkalmazza az elsőajtós felszállási rendet, a járművek valamennyi ajtaja használható le- és felszállásra – írták.