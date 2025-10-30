Műsorújság
Néhány napra felfüggesztik a buszokon az elsőajtós felszállási rendet a temetők környékén

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.30. 11:47

| Szerző: hirado.hu
Mindenszentek és Halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén, a járatok minden ajtaja használható felszállásra a temetők közelében lévő buszmegállókban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint október 30-tól november 2-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is sűríti egyes járatait a BKK, valamint rendkívüli járatokat indít mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban.

A gördülékenyebb és gyorsabb utascsere érdekében

a temetőket érintő járatokon október 30. és november 2. között minden nap 7 órától 20 óráig a temetők mellett levő megállókban a BKK és a Volánbusz nem alkalmazza az elsőajtós felszállási rendet, a járművek valamennyi ajtaja használható le- és felszállásra

– írták.

A kiemelt kép illusztráció: (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

