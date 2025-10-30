Menczer Tamás: A balliberális háborúpárti oldal nem akar békecsúcsot. De lesz. Budapesten

Annak szurkolnak, hogy ne legyen békecsúcs. És valóban ott adódik a kérdés, hogy és mi a másik változat? Folytatódjon a háború tovább és tovább, ők ezt akarják. De mi a valóság? A valóság az, hogy az orosz elnök különmegbízottja, Kijev Dimitrijev tárgyal Amerikában, és ő mondta, hogy a diplomáciai megoldás közel van – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán.

Közölte, hogy Trump és Putyin is kijelentette, hogy lesz békecsúcs, csak az időpontja kérdéses. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig a múlt héten tárgyalt Amerikában Marco Rubio külügyminiszterrel is, és az amerikaiak is világossá tették ezen a tárgyaláson, hogy nem lemondták, hanem az időpontját keresik a találkozónak. „Legfeljebb egy kicsit távolabbra tették, bár elhalasztani sem lehet valamit, aminek még nem volt időpontja” – hangsúlyozta Menczer Tamás. Kiemelte, hogy a lényeg az, hogy békecsúcs lesz, békecsúcsot akar Trump is, akar Putyin is. „Mi bármelyik pillanatban készen állunk. És remélem, hogy így, hogy jól előkészítik, amikor majd sor kerül rá, eredményes is lesz.” Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: Oroszország kész együttműködni az Egyesült Államokkal a budapesti béke-csúcstalálkozó előkészítésében A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az orosz kollégájával, folytatott találkozóját követően elmondta, hogy Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és energiaellátási helyzetet. Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson)