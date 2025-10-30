Kiderült, hogy lehet-e fehér a karácsony

Németh Lajos meteorológus egy interjúban arról beszélt, hogy már az év elején látható volt, hogy egy, a szokásosnál enyhébb, melegebb év lesz az idei. Bár a szomszédos országokban már esett hó, hazánkban nem várhatók extrém fagyok, hóviharok novemberben.

A szakember a kemma.hu-nak úgy fogalmazott: „A hólapátot nemhogy nem kell elővenni, de még gondolni sem nagyon kell rá…”

Németh Lajos szerint egy-két napra lehet átmeneti lehűlés vagy fagy, de tartós hidegre nem kell készülni. Ugyanakkor gyakoriak lehetnek a párás, ködös napok. Hangsúlyozta, előre pontosan megmondani, hogy milyen lesz a 2025/26-os tél gyakorlatilag lehetetlen, de a trendek azt mutatják, hogy nem várható olyan kemény tél, mint amelyeket régebben lehetett tapasztaltunk.

A leghidegebb időszak január közepétől februárig érkezhet, de hogy mennyi fagy vagy hó lesz, az már csak szemléletes becslés lehet – szögezte le. Tehát nem tűnik valószínűnek, hogy fagy és havazás fordulna elő novemberben, vagy akár azt is feltételezhetjük, hogy ezek alapján kicsi az esély a fehér karácsonyra.

A meteorológus arra is felhívta a figyelmet, hogy az agráriumban különösen érzékeny a helyzet: a korai vegetáció felébredése és a késői fagyok sok gyümölcsösnek okoztak már gondot. Az időjárási szélsőségek egyre gyakoribbak — egy év alatt is lehet több meleg hullám, száraz periódus és rövid esős időszak. Hozzátette, az átmeneti évszakok, mint a tavasz és az ősz, egyre kevésbé különülnek el markánsan — mintha csak meleg és hideg időszakok váltakoznának.