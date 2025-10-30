Karbantartás miatt hosszú időre leáll az Ügyfélkapu, a NAV és több állami online rendszer

Műsorújság
2025.10.30. 21:52

November 1-jén, 21 órától informatikai karbantartást végeznek a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerén, ezért több állami online ügyintézési szolgáltatás, köztük az Ügyfélkapu, a DÁP és a NAV rendszerei átmenetileg nem lesznek elérhetők.

A kormányhivatalok központi honlapja közölte, hogy november 1-jén 21 órától ütemezett informatikai karbantartás zajlik a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerében. A munkálatok ideje alatt több állami online szolgáltatás nem lesz elérhető.

A leállás érinti a DÁP, az Ügyfélkapu+ és a NAV rendszereit is.

A tájékoztatás szerint a karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés nem lesz használható, az Ügyfélkapu+ működésében pedig lassulás várható. A rendszerbe belépni továbbra is a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül lehet. KAÜ-belépés nélkül az időpontfoglalás kizárólag Ügyfélkapu-regisztrációra, DÁP-előregisztrációra, valamint a lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok cseréjére és átvételére lesz lehetséges.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Központi Kormányablakban a „vezetői engedély honosítása” ügytípusban csak azoknak az ügyfeleknek az ügyintézésére kerül sor, akiknek a nevére az időpontfoglalás történt.

