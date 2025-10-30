Karácsony Gergely levelet kapott a Sziget megrendezésével kapcsolatban, Dömötör Csaba szerint a Szabadság Szigete helyett már Tisza-sziget van

Bár a Fővárosi Közgyűlés döntése nyomán úgy tűnt, jövőre nem rendezik meg a Sziget Fesztivált, Karácsony Gergely szerint még van remény a folytatásra. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője szerint a fesztivál körüli vita pontosan idézi fel a 2010 előtti baloldali világot.

A Sziget Fesztivál jövője továbbra is bizonytalan, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdán nem tudta elfogadni a rendezvényhez kapcsolódó közterület-használati szerződés megszüntetését. A döntés hiánya miatt egyelőre úgy tűnt, hogy 2025-ben elmarad a Sziget, azonban Karácsony Gergely főpolgármester csütörtöki bejegyzésében új fejleményekről számolt be.

„Levelet kaptam ma a Szigettől és Gerendai Károlytól, amelyben összefoglalták, hogy mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban. Ez érdemben nem tér el attól az előterjesztésemtől, amiről tegnap tárgyalt a közgyűlés” – írta a főpolgármester. Hozzátette: a frakciók reakciói alapján mostanra kirajzolódni látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, így szerinte a Sziget jövőjének biztosítása már csak jogi formalitás kérdése.

Karácsony Gergely úgy véli, rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen el lehet fogadni a szükséges döntést, így a jövő évi fesztivál szervezése megkezdődhet.

Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője szintén egy bejegyzésben kommentálta az ügyet. Álláspontja szerint a Sziget körüli helyzet „a 2010 előtti belbaloldali vitákat idézi”.

„Az egyik szereplő külföldi cégeknek privatizálja a sikeresre nőtt fesztivált 18 milliárdért, majd pár évvel később megjelenik azzal, hogy ha az adófizetők beszállnak, akkor szívesen lenne újra nullszaldós megmentő. A másik társaság a harmadikra mutogat. A harmadik a másodikra” – fogalmazott Dömötör Csaba, aki hozzátette: a Szabadság Szigete helyett most Tisza-sziget van, utalva a Tisza Párt szerepére a döntésben.

A szerda esti Fővárosi Közgyűlés ülésén a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt képviselői tartózkodtak, míg a Demokratikus Koalíció, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd támogatták az előterjesztést. Az eredmény: 13 igen és 19 tartózkodás, vagyis nem született döntés. A vita középpontjában az állt, miként lehetne a főváros számára előnyösen újratárgyalni a Sziget Fesztivál közterület-használati szerződését, mivel a Sziget nem csupán kulturális, hanem jelentős gazdasági érték is, amely több tízmilliárd forint bevételt hoz a fővárosnak és az országnak.

Gerendai Károly, a fesztivál alapítója és korábbi tulajdonosa felajánlotta, hogy segít megmenteni a rendezvényt, ám ehhez a fővárosi képviselők támogatására is szükség van.

A közgyűlés döntése után azonban ő is úgy nyilatkozott: „Úgy tűnik, bezárult egy ajtó.” A főpolgármester ezt követően a Facebookon reagált és jelentette be, hogy ezen fejlemények alapján nem lesz Sziget jövő nyáron.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)