Ilyen egy összetartó törpevidra család: a szülők mellett az idősebb egyedek is gondozzák a kicsiket – VIDEÓ

A Nyíregyházi Állatparkban élő törpevidra család nagyon összetartó. Nem csak a szülők, de az idősebb utódok is részt vesznek a kicsik gondozásában.

Ázsiai kiskarmú vidrák születtek nyár végén a Nyíregyházi Állatparkban. A közösségi médiában publikált friss felvételek tanúsága szerint

a kicsik szépen fejlődnek, napról-napra erősebbek.

Az ázsiai kiskarmú vidra (Amblonyx cinereus) a legkisebb termetű vidrafaj. Megjelenésében és életmódjában is különbözik a Magyarországon őshonos és fokozottan védett Európai vidrától (Lutra lutra). Jóval kisebb testméretekkel rendelkezik (mindösszesen 3- 5kg-os egy állat) és nagyobb testű rokonától eltérően nappal is aktív s kevésbé vízhez kötött, mint a többi vidra faj. Délkelet-Ázsia sekély édes és sós vízrendszereiben él, ahol elsősorban halakkal, rákokkal és kagylókkal táplálkozik.

A törpevidra család nagyon összetartó.

Nem csak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok is részt vesznek a kicsik gondozásában.

Kiemelt kép forrása: Nyíregyházi Állatpark közösségi oldala