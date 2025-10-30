Gyermekpornográfia miatt vádat emeltek egy kiskunhalasi férfi ellen

Minősített gyermekpornográfia miatt vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség egy kiskunhalasi férfi ellen, aki kiskorú, sok esetben óvodáskorú gyerekek szexuális sanyargatásáról készült felvételeket töltött le a telefonjára – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi 2022-2023-ban céges telefonszámmal, álneveket használva legalább kilenc különböző felhasználói profilt regisztrált a kép- és videómegosztó internetes közösségi oldalon. Az így létrehozott fiókokat arra használta, hogy mások által feltöltött, esetenként cserére kínált, kiskorúak szexuális kizsákmányolásáról készült felvételeket megszerezzen, illetve ilyen tartalmakat ő maga is továbbítson.

Erre a célra az applikációban olyan felhőtárhelyet, illetve ezen belül arra utaló mappákat töltött fel, amelyekkel más felhasználók számára nyilvánvalóvá tette, hogy a birtokában gyermekpornográf tartalmak vannak – írták.

A felhőben tárolt és másokkal megosztott, a nemiséget feltárulkozó módon, súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló fényképeken és videófelvételeken jellemzően 12-14 éves kiskorúak szerepelnek. A vádlott további 66 olyan felvételt tárolt a telefonján, amelyen felnőttek 12 év alatti – sok esetben óvodáskorú – gyermekeket szexuálisan sanyargatnak.

Az ügyészség a férfit a gyermekpornográfia súlyosabban minősülő – tizenkettedik életévét be nem töltött személy sanyargatását tartalmazó felvétel tartásával, valamint kiskorúakról készült felvételek kínálásával, átadásával elkövetett – bűntettével vádolja, és ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy kedvezménnyel ne szabadulhasson.

Az ügyben a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)