Egy teljes héten át nem utazhatunk a Fogassal

Karbantartás miatt hétfőtől vasárnapig nem jár a fogaskerekű – közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Széll Kálmán tér és a Svábhegy között a 21-es, a 21A és a 221-es, a Királyhágó tér térségéből a 210-es, a 210B és a 212-es buszcsaláddal, míg a vonal felső szakaszán, a Svábhegy és a Széchenyi-hegy között a 60-as pótlóbusszal lehet utazni. Hozzátették, hogy 60A jelzéssel a Szent János Kórház és a Pethényi út, illetve 128B jelzéssel a Szent János Kórház és az Esze Tamás iskola (Rőzse utca) között pótlóbusz közlekedik első ajtós felszállási rendben. Kiemelt kép: Fogaskerekű vasút érkezik a Svábhegy megállóba (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)