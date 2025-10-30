Műsorújság
Busz elé esett a vilamossíneken rollerező férfi – Videó

Szerző: hirado.hu
2025.10.30. 10:05

| Szerző: hirado.hu
A XX. kerületben, a Nagysándor József utcában történt balesetről osztott meg fedélzeti kamerás felvételt a Budapesti Autósok Közössége Youtube-csatorna. Kifejtették, ezen a szakaszon az aszfalt minőségén túl, az úttestbe épített villamosvágány miatt sem egyszerű a közlekedés.

Azt írták, olvasójuk – aki a videóban szereplő busz vezetője – küldte be a felvételt, amin az látszik, hogy egy rolleres fiatalember villamossínen próbál közlekedni. Mint fogalmaztak, a mutatvány nem bizonyult biztonságosnak: a fiatal hatalmasat esett. Látható, hogy még a mobiltelefonja is elrepült az aszfalton, amelyre majdnem ráhajt az szabályosan közlekedő autóbusz.

A buszsofőr természetesen azonnal megállt, hogy meggyőződjön róla, minden rendben van-e a fiatalemberrel – tették hozzá. Hangsúlyozták, szerencsére komolyabb sérülés nem történt, de az eset jól példázza, hogy az egy nyomon haladó járművek esetén mekkora veszélyt jelent az úttestbe épített villamosvágány.

autóbuszelektromos roller

