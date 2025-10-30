Minden eddiginél több járatot indít télen a Wizz Air Budapestről

A Wizz Air minden eddiginél nagyobb kapacitást biztosít a téli menetrendi időszakban Budapestről induló járatain: az egy évvel ezelőttihez képest 8 százalékkal több, 3,2 millió ülőhelyet kínál az utasoknak, és 59 célállomásra indít járatokat – közölte a légitársaság az MTI-vel csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a március utolsó vasárnapjáig tartó időszakban a magyar hátterű légitársaság több mint 6800 járatot fog üzemeltetni. Az elmúlt időszakban 9 új, Budapestről induló járatot jelentett be a Wizz Air: a téli időszakban Wroclav, Gdansk, Bilbao, Tallinn, Vilnius, Torino, Velence is elérhető, márciustól pedig újra kínál járatokat Szkopjéba, valamint Billund is felkerül a Wizz Air budapesti kínálatába.

A Wizz Air a magyar fővárosból 2004 nyara óta közlekedik, és a magyar piac, így a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér az elmúlt 21 évben folyamatosan a légitársaság növekedési stratégiájának fontos pillére volt. Ahogy az elmúlt időszakban, úgy a jövőben is kiemelten fontos a vállalat számára, hogy a repülést egyre több utas számára tegye elérhetővé – írták, jelezve:

a jövő nyári menetrendben is a magyarok utazási igényeihez illeszkedő, a tavalyinál nagyobb kapacitást biztosító kínálatot dobnak a piacra.

A korábbi közlése szerint a cég árbevétele csaknem 4 százalékkal 5,3 milliárd euróra nőtt az idén márciusban zárult üzleti évben. A nettó profit 213,9 millió euróra csökkent az előző évi 365,9 millió eurót követően. A Wizz Air 2024-ben 62,8 millió utast szállított.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)