A kellemes kezdet után, délután csapadék is előfordulhat csütörtökön

Délelőtt még többfelé kisüt a nap, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet, záporok is kialakulhatnak, miközben a szél erősödik.

Délelőtt még általában fátyolfelhős időben lesz részünk, a legtöbb helyen több órára kisüthet a nap, majd a déli órákra megnövekszik a felhőzet, beborul az ég – írja a HungaroMet.

Délutántól azonban északnyugaton, északon csökkenni kezd a felhőzet, estére ezeken a tájakon ki is derülhet az ég. Főként a nap második felében elszórt jelleggel kisebb eső, záporeső előfordulhat. A délnyugati, déli szél nagy területen megélénkül, megerősödik, néhol viharos lökések is kísérhetik, majd délután nyugatira, északnyugatira fordul és veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 23 fok között várható, északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

Késő este általában 10 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a derült északi tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Az ország északi, északkeleti felén tovább csökken a felhőzet, kiderül az ég, azonban ezeken a tájakon hajnalra párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Az ország déli, délnyugati részén ugyanakkor borult marad az idő és az éjféli órákig még kisebb eső, zápor előfordulhat. A nyugatias irányú szelet az esti órákban még az ország északkeleti felén kísérhetik olykor élénk lökések, majd éjjelre ott is legyengül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült északi, északkeleti tájakon -2, +6, míg a borongós déli, délnyugati részeken 7 és 13 fok között alakul.

