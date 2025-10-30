A Jónak lenni jó! kampány idén a háború árnyékában élő kárpátaljai gyermekeket segíti

Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív kampánya a KEGYES-t, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti.

„Idén 15. alkalommal indítjuk útnak a Jónak lenni jó!-t, amelynek keretében eddig összesen csaknem 3 milliárd forinttal tudtunk támogatni rászorulókat. Kevés olyan közszolgálati média van a világban, amely ilyen hatékonyan és ilyen nagy összegben képes jótékonysági kampányt szervezni” – mondta Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója a csütörtöki sajtóeseményen a Bethesda Gyermekkórházban.

Mint megjegyezte, a Jónak lenni jó! egy igazi, nemes közszolgálati feladat, a társadalmi felelősségvállalás fontos példája. „Példaértékű összefogással egy igazi brand született” – mondta.

Altorjai Anita arról is szólt, hogy a Jónak lenni jó! kampány az elmúlt években főként a gyermekek felé fordult, és ez idén is így van. Emlékeztetett arra, hogy az ukrajnai háború kirobbanásakor, 2022-ben a közmédia egész napos kampányt rendezett a kárpátaljai rászorulók támogatása érdekében:

„Most ugyanezt kérjük, figyeljünk a háború áldozataira, a borzalmas drámákra, a következményekre”.

„A KEGYES Alapítvány, amelynek segítségére sietünk, azokat a gyermekeket támogatja, akiket szüleik különböző okokból a kórházban hagynak. Az alapítvány a legtöbbször gyógyszereket, tápszereket, játékokat vesz, és nagyon fontos, hogy emellett ezeknek a kicsiknek megfogjuk a kezüket” – fogalmazott Altorjai Anita.

A kampány részeként december 21-én egésznapos műsorfolyam jelentkezik a közmédia csatornáin. Az adományvonal már él: az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt. A felajánlásokat a jonaklennijo@mtva.hu címre várják, a kampányhoz egyedi, hírességek által felajánlott relikviák is elérhetők a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon.

Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója kiemelte: a kampány célja minden évben az, hogy az emberek lelkében felélesszék az együttérzést, szeretetet, alázatot és önzetlenséget. Ezzel az összefogással valódi segítséget nyújthatunk a bajba jutott gyermekeknek.

„A hétköznapokban nehezen tudjuk átérezni, milyen lehet egy háború által sújtott országban élni, milyen élete lehet ott egy gyermeknek. Ezért gondoltuk azt, hogy idén ez az ügy legyen az, ami mellé odaállunk” – fűzte hozzá Siklósi Beatrix.

Sipos József, a KEGYES vezetője arról beszélt, hogy alapítványuk 2017 óta működik és tevékenységükre az ukrajnai háború kitörése óta még nagyobb felelősség hárul.

„Kis alapítvány vagyunk, de talán elmondhatjuk, hogy sok ember életébe tudunk jót hozni. Sok sikertörténet van, például örökbefogadások, amelyek mögött ott tudtunk lenni, ugyanakkor szomorú halálesetekkel is találkoznunk kell” – mondta Sipos József.

Hozzátette: az álmuk az, hogy ha véget ér a háború, olyan menedékotthont tudjanak létrehozni, amelyben a kiszolgáltatott anyák kezdhetnék újra az életüket, illetve segítő kezeket nyújthatnának fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családoknak.

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arról beszélt az eseményen, hogy idén már több mint ötszáz, a háború során megsérült gyermeket fogadtak be intézményükbe Kárpátaljáról és Ukrajna más területeiről.

„Nemcsak gyógyítjuk a betegségeiket, hanem biztosítjuk az érintett családok teljes elszállásolását, és életfeltételeiket”.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt