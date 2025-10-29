Zsigó Róbert: A nyugdíjasok már több mint a fele beváltotta az élelmiszer-utalványát

Zsigó Róbert azt írta: a legfrissebb adatok szerint 37,5 milliárd forintnyi élelmiszer-utalványt vásároltak már le a nyugdíjasok.
„Ebből is látszik, hogy az utalványos megoldás jól működik: egyszerűen, az ország bármely területén könnyedén fel tudják használni az idősek” – emelte ki az államtitkár.
Jó látni, hogy célba ér a támogatás! – tette hozzá.
Kiemelt kép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)