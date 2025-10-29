Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Zsigó Róbert: A nyugdíjasok már több mint a fele beváltotta az élelmiszer-utalványát

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.29. 17:56

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Félidőnél tartunk és az élelmiszer-utalványok több mint felét beváltották a nyugdíjasok - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Zsigó Róbert azt írta: a legfrissebb adatok szerint 37,5 milliárd forintnyi élelmiszer-utalványt vásároltak már le a nyugdíjasok.

„Ebből is látszik, hogy az utalványos megoldás jól működik: egyszerűen, az ország bármely területén könnyedén fel tudják használni az idősek” – emelte ki az államtitkár.

Jó látni, hogy célba ér a támogatás! – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

élelmiszernyugdíjastámogatás Zsigó Róbert

Ajánljuk még

 