Panyi Miklós: Már több mint 50 ezer embert mozgatott meg az Otthon Start Program az első hat hetében

Az Otthon Start Program az első hat hetében: szeptember 1. és október 15. között már több mint 50 ezer embert mozgatott meg és arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Magyar Bankszövetséggel folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.

Panyi Miklós kiemelte, az Otthon Start Program első hat hétben körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént. Emellett van 14-15 ezer olyan hiteligénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a kölcsön igénylésének bírálata.

Mindezek mellett 8-10 ezer esetben a bankkal már van kapcsolatfelvétel – például történt előminősítés vagy előzetes értékbecslés -, és arra számítanak, hogy itt is elindulhat a hitel igénylése – mondta az államtitkár.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)