Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat

Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében kedden este.

A bejegyzés alatt látható videófelvételek egyikében Tarr Zoltán, a Tisza párt európai parlamenti képviselője azt mondja, hogy „ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani, ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre”.

A videóban Simonovits András nyugdíjszakértő arról beszél, hogy „a nyugdíjrendszer most túl bőkezű”, az induló nyugdíjakat „relatíve csökkenteni kéne”. „A legmagasabb nyugdíjakat mondjuk plusz 10–20 százalékkal megadóztatják. Lehetne gondolkodni középtávú meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni, először nyerjük meg a választást” – tette hozzá.

„Nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik” – jelentette ki a felvételeken Petschnig Mária Zita közgazdász.

„A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat – mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek – nem hagyjuk! Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat!”

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.

A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat ➡️ mi visszaadtuk.

Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális… Közzétette: Orbán Viktor – 2025. október 28., kedd

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)