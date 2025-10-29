Orbán Viktor bejelentette, hogy hol lesz az első háborúellenes nagygyűlés

A digitális polgári körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát – jelentette be Orbán Viktor a Facebook-oldalán, aki közölte, hogy az első ilyen eseményre Győr-Moson-Sopron vármegyében kerül sor.

„A Békemenet fantasztikus siker volt. Rengetegen állítunk ki a háború ellen, és a béke mellett. Mindenkinek köszönöm, aki ott volt” – fogalmazott a közösségi oldalán publikált videóban Orbán Viktor. A felvétel elején Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminiszter is szerepel, aki bejelenti, hogy természetesen ő is ott lesz a nagygyűlésen.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni.

„Mi európaiak vagyunk, de nem akarunk háborúba menni. A magyarok nem mennek háborúba! Mi a háború ellen vagyunk, ezért a digitális polgári körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát: az országjárást. Az első alkalom az Győr-Moson-Sopron megyében lesz majd, Győr városában, ott tartunk háború ellenes nagygyűlést. Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak: Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)