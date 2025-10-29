Orbán Viktor: A Tisza nagy újítása, hogy szándékosan nem mutatja be a programját, hanem véletlenül kikotyogja

A Tisza nagy újítása, hogy szándékosan nem mutatja be a programját, hanem véletlenül kikotyogja – közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán szerdán. A miniszterelnök hozzáfűzte, hogy amikor pedig kiderül, hogy ez nem tetszik az embereknek, megsértődnek és csalást kiáltanak.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán szerdán közzétett bejegyzésében tette világossá, hogy – mint a kormányfő fogalmazott – a választási kampány már csak olyan, hogy el kell mondani, mit tervez az ember az országgal. Ezt hívják programnak.

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt nagy újítása, hogy

ők nem szándékosan mutatják be, hanem véletlenül kotyogják ki a sajátjukat, majd megsértődnek és csalást kiáltanak, ha az nem tetszik az embereknek.

Orbán Viktor azt írta: azzal nehéz szavazatokat szerezni, ha a Tisza alelnöke kamerák előtt azt mondja, a jelenlegi rendszereket, így a nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad fenntartani”

Ha a Tisza egyik szakértője különböző interjúkban azt mondja, hogy „a nyugdíjrendszer most túl bőkezű”, hogy „a nyugdíjakat megadóztatják”, hogy „a közép- és hosszútávú reformokról nem kell gondolkodni a választás előtt”, annak valóban csalásszaga van

– szögezte le a miniszterelnök.

Utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel. Tudjuk mi lett a vége – emlékeztetett bejegyzésében Orbán Viktor.

