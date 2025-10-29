Orbán Viktor: A Tisza nagy újítása, hogy szándékosan nem mutatja be a programját, hanem véletlenül kikotyogja

Orbán Viktor a Facebook-oldalán szerdán közzétett bejegyzésében tette világossá, hogy – mint a kormányfő fogalmazott – a választási kampány már csak olyan, hogy el kell mondani, mit tervez az ember az országgal. Ezt hívják programnak.
A miniszterelnök szerint a Tisza Párt nagy újítása, hogy
ők nem szándékosan mutatják be, hanem véletlenül kotyogják ki a sajátjukat, majd megsértődnek és csalást kiáltanak, ha az nem tetszik az embereknek.
Orbán Viktor azt írta: azzal nehéz szavazatokat szerezni, ha a Tisza alelnöke kamerák előtt azt mondja, a jelenlegi rendszereket, így a nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad fenntartani”
Ha a Tisza egyik szakértője különböző interjúkban azt mondja, hogy „a nyugdíjrendszer most túl bőkezű”, hogy „a nyugdíjakat megadóztatják”, hogy „a közép- és hosszútávú reformokról nem kell gondolkodni a választás előtt”, annak valóban csalásszaga van
– szögezte le a miniszterelnök.
Utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel. Tudjuk mi lett a vége – emlékeztetett bejegyzésében Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat
A közösségi oldalán a miniszterelnök kedd este azt írta: a kormány nemcsak megvédi, hanem folyamatosan emeli a nyugdíjakat. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat – mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek – nem hagyjuk! Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat!”
Kiemelt kép forrása: facebook.com/orbanviktor