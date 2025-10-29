Orbán Balázs: A Tisza Párt el akarja titkolni a nyugdíjcsökkentési terveit

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt igyekszik elrejteni valódi kormányzati elképzeléseit a választók elől, köztük a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó terveket is. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, a párt vezetői és szakértői maguk buktatták le a programot, miközben a nyilvánosság előtt másról beszélnek.

Orbán Balázs közösségi oldalán azt írta, a Tisza Párt el akarja titkolni a nyugdíjcsökkentési terveit. Mint fogalmazott, „azokat a mondatokat, amelyeken most felháborodtak, ők maguk mondták”. Szerinte ez mutatja meg, milyen lenne, ha Magyar Péter őszintén beszélne arról, mire készülnek – csakhogy ezt most a „szakértők kotyogták ki”.

A politikus bejegyzése szerint a valódi megtévesztés az, amit maga Magyar Péter, Tarr Zoltán, Simonovits András és Ruszin-Szendi Romulusz is elismert:

hogy a párt valódi kormányprogramját a választásokig titokban akarják tartani.

„De nyugalom, mi nem fogjuk feljelenteni a Tisza Párt vezetőjét a sok hazugságért. Hadd mondja csak – a választási veresége pont elég igazságtétel lesz” – írta Orbán Balázs, aki szerint az emberek nem kérnek „magasabb adókból, alacsonyabb nyugdíjakból és magasabb energiaárakból” csak azért, hogy „valaki Brüsszel új kiskedvence lehessen.”

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Fesztiválján 2025. május 8-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)