Olyan sarcot vetne ki a Tisza a nyugdíjasokra, ami még a Bokros-csomagot is lepipálná

Budai Gyula volt a Harcosok órájának szerdai vendége. „Magyar Péter mindegy, mit mond, azok az emberek, akik mögötte állnak, kimondták, hogy el kell venni a 13. havi nyugdíjat, és meg kell adóztatni a nyugdíjakat. Azokat az embereket sarcolnák meg, akik az elmúlt 40, 50, 60 évben letették, amit le kellett tenni” – reagált Budai Gyula a Tisza Párt nyugdíjasokat érintő terveire.

Németh Balázs frakciószóvivő megjegyezte, Magyar Péter mindent letagad, ami számára kellemetlen, és a szakértőire hivatkozik.

A miniszteri biztos kifejtette,

nem Magyar Pétert kell figyelni, ha mégis, akkor hazudik, azokat kell figyelni, akik kifejtik a Tisza gazdasági programjáról a véleményüket. A legrosszabbra kell készülni, ha hatalomra kerülnek ezek a figurák

– vélekedett, hozzátéve, ha a Tisza Párt nyer, olyan súlyos sarcokra számíthatunk, ami még a Bokros-csomagot is felülmúlja.

A mentelmi jog mögé akarják bújtatni Ruszin-Szendi Romuluszt?

Budai Gyula reagált Ruszin-Szendi Romulusz botrányaira is, elsőként felidézte a Kötcsén történt incidenst, amikor egy mandineres újságírót ellökött.

„Ebben az ügyben már gyanúsítottként hallgatták meg a hatóságok, garázdaság miatt indult eljárás, kíváncsian várom a fejleményeket. Ez az ügy is rámutat azokra az agresszív, erőszakos fellépésekre, amelyek nemcsak a Tisza Párt politikusait jellemzik, hanem azokat az embereket, akik támogatják Magyar Pétert. Nem ez volt az egyetlen ügy, bármerre nézünk, mindenhol erőszak, és akik másképp gondolkodnak, azokat el kell takarítani, a tiszás szeretet jegyében” – vélekedett.

Véleménye szerint a tiszások terve az, hogy Ruszin bekerüljön a parlamentbe és mentelmi jogot kapjon.

Miután megannyi balhé van már mögötte, a fegyverviselési botrány, a katonai visszaélés, a zsírleszívás, a lökdösődés után jól jönne neki, ha bejutna a parlamentbe – fűzte hozzá.

Hogy ez a sok-sok ügy ne égjen rá a Tiszára, ugyanazt a forgatókönyvet tervezik, mint Ilaria Salis ügyében, aki jóval a bűncselekmény elkövetése után került be ugyan az Európai parlamentbe, de mégis meg tudta úszni – fogalmazott Budai Gyula, majd tisztázta, hiába van valakinek fegyverviselési engedélye, még nem mehet tömegbe fegyverrel az oldalán egy rendezvényre.

Amilyen buták voltak, azonnal beismerő vallomást tettek. Magyar Péter rögtön elmondta a közösségi oldalán, hogy tudott arról, hogy fegyvert visel Ruszin, így ha már ekkora sztárjogásznak tartja magát, tudnia kellett volna, hogy neki is van felelőssége ebben a kérdésben – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a nyomozóhatóságoknak fel van adva a lecke.

„Ez egy balhés csávó. Egy ilyen nagyságrendű büntetőüggyel a háta mögött, hogy Magyar Péter még mindig ragaszkodik az emberhez, sok kérdést vet fel. Én azt gondolom, ha elengednék a kezét, egy beismerő vallomás lenne. Így inkább a régi bevált receptet alkalmazva, be akarják vinni a parlamentbe és mentelmi joga mögé bújtatni” – hangsúlyozta Budai Gyula.

Hadházy Ákos lehet a falu bolondja, de a parlamentben ez nem fér bele

A miniszteri biztos a Hadházy Ákossal történt személyes incidensére is reagált, amikor a politikus a Parlament folyosóján fellökte őt.

„Hadházy beismeri, hogy engem meglökött, amikor odaléptem a miniszterelnökhöz, ő akkor ellökött engem. Nem szabad elmenni az ilyen ügyek mellett, lehet ő a falu bolondja, de az, hogy a parlamentben a képviselőtársát ellökje valaki, fizikai erőszakot alkalmazzon, az nem fér bele. Ez egy tettleges becsületsértés volt, magánindítványt tettem az ügyben, és majd szavazni fogunk a mentelmi jogáról” – mondta.

Ha kiderül Magyar Péter felelőssége, el kell takarodnia a közéletből

A műsorban szó volt Magyar Péter bennfentes kereskedéséről szóló ügyéről, amelyről Budai elmondta, még folyik a piacfelügyeleti eljárás.

„Egy dolgot tudunk, hét szereplője van az ügynek, amely közül már egynek megállapították a felelősségét, aki kapott egy 21 millió forintos bírságot. Az MNB megtette a feljelentést, maradt hat szereplő: róluk egyet tudunk elmondani, a tőzsdezárás előtt bevásároltak Opus Global-részvényekből, majd a nyitáskor mindent eladtakak, köztük Magyar Péter is. Olyan véletlen nincs a világon, hogy hét ember egy napon vásároljon Opus-részvényeket, majd hétfőn eladja, óriási haszonnal. Ez egy nagyon komoly ügy, ha ebben az ő felelősségét megállapítják, el kell takarodnia a közéletből, és ezeket az ügyeket az Európai Unió is komolyan veszi” – mondta Budai Gyula.

Kiemelt kép: Budai Gyula, a Fidesz képviselője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)