Olyan sarcot vetne ki a Tisza a nyugdíjasokra, ami még a Bokros-csomagot is lepipálná

Németh Balázs frakciószóvivő megjegyezte, Magyar Péter mindent letagad, ami számára kellemetlen, és a szakértőire hivatkozik.
A miniszteri biztos kifejtette,
nem Magyar Pétert kell figyelni, ha mégis, akkor hazudik, azokat kell figyelni, akik kifejtik a Tisza gazdasági programjáról a véleményüket. A legrosszabbra kell készülni, ha hatalomra kerülnek ezek a figurák
– vélekedett, hozzátéve, ha a Tisza Párt nyer, olyan súlyos sarcokra számíthatunk, ami még a Bokros-csomagot is felülmúlja.
A mentelmi jog mögé akarják bújtatni Ruszin-Szendi Romuluszt?
Budai Gyula reagált Ruszin-Szendi Romulusz botrányaira is, elsőként felidézte a Kötcsén történt incidenst, amikor egy mandineres újságírót ellökött.
„Ebben az ügyben már gyanúsítottként hallgatták meg a hatóságok, garázdaság miatt indult eljárás, kíváncsian várom a fejleményeket. Ez az ügy is rámutat azokra az agresszív, erőszakos fellépésekre, amelyek nemcsak a Tisza Párt politikusait jellemzik, hanem azokat az embereket, akik támogatják Magyar Pétert. Nem ez volt az egyetlen ügy, bármerre nézünk, mindenhol erőszak, és akik másképp gondolkodnak, azokat el kell takarítani, a tiszás szeretet jegyében” – vélekedett.
Véleménye szerint a tiszások terve az, hogy Ruszin bekerüljön a parlamentbe és mentelmi jogot kapjon.
Miután megannyi balhé van már mögötte, a fegyverviselési botrány, a katonai visszaélés, a zsírleszívás, a lökdösődés után jól jönne neki, ha bejutna a parlamentbe
– fűzte hozzá.
Hogy ez a sok-sok ügy ne égjen rá a Tiszára, ugyanazt a forgatókönyvet tervezik, mint Ilaria Salis ügyében, aki jóval a bűncselekmény elkövetése után került be ugyan az Európai parlamentbe, de mégis meg tudta úszni – fogalmazott Budai Gyula, majd tisztázta, hiába van valakinek fegyverviselési engedélye, még nem mehet tömegbe fegyverrel az oldalán egy rendezvényre.
Amilyen buták voltak, azonnal beismerő vallomást tettek. Magyar Péter rögtön elmondta a közösségi oldalán, hogy tudott arról, hogy fegyvert visel Ruszin, így ha már ekkora sztárjogásznak tartja magát, tudnia kellett volna, hogy neki is van felelőssége ebben a kérdésben – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a nyomozóhatóságoknak fel van adva a lecke.
„Ez egy balhés csávó. Egy ilyen nagyságrendű büntetőüggyel a háta mögött, hogy Magyar Péter még mindig ragaszkodik az emberhez, sok kérdést vet fel. Én azt gondolom, ha elengednék a kezét, egy beismerő vallomás lenne. Így inkább a régi bevált receptet alkalmazva, be akarják vinni a parlamentbe és mentelmi joga mögé bújtatni” – hangsúlyozta Budai Gyula.
Hadházy Ákos lehet a falu bolondja, de a parlamentben ez nem fér bele
A miniszteri biztos a Hadházy Ákossal történt személyes incidensére is reagált, amikor a politikus a Parlament folyosóján fellökte őt.
„Hadházy beismeri, hogy engem meglökött, amikor odaléptem a miniszterelnökhöz, ő akkor ellökött engem. Nem szabad elmenni az ilyen ügyek mellett, lehet ő a falu bolondja, de az, hogy a parlamentben a képviselőtársát ellökje valaki, fizikai erőszakot alkalmazzon, az nem fér bele. Ez egy tettleges becsületsértés volt, magánindítványt tettem az ügyben, és majd szavazni fogunk a mentelmi jogáról” – mondta.
Ha kiderül Magyar Péter felelőssége, el kell takarodnia a közéletből
A műsorban szó volt Magyar Péter bennfentes kereskedéséről szóló ügyéről, amelyről Budai elmondta, még folyik a piacfelügyeleti eljárás.
„Egy dolgot tudunk, hét szereplője van az ügynek, amely közül már egynek megállapították a felelősségét, aki kapott egy 21 millió forintos bírságot. Az MNB megtette a feljelentést, maradt hat szereplő: róluk egyet tudunk elmondani, a tőzsdezárás előtt bevásároltak Opus Global-részvényekből, majd a nyitáskor mindent eladtakak, köztük Magyar Péter is. Olyan véletlen nincs a világon, hogy hét ember egy napon vásároljon Opus-részvényeket, majd hétfőn eladja, óriási haszonnal. Ez egy nagyon komoly ügy, ha ebben az ő felelősségét megállapítják, el kell takarodnia a közéletből, és ezeket az ügyeket az Európai Unió is komolyan veszi” – mondta Budai Gyula.
Kiemelt kép: Budai Gyula, a Fidesz képviselője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)