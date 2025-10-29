Navracsics Tibor videóban jelentette be, hogy folytatódik a béremelés a közszférában

A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

A miniszter a közzétett videóban kiemelte, folytatják a béremelést a közszférában. „Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését” – idézte fel Navracsics Tibor.

Navracsics Tibor hozzátette: január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak. „Emeljük a béreket a közszolgálatban” – emelte ki a miniszter.

Kiemelt kép: Budapest, 2024. augusztus 20.Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond az állami kitüntetések átadásán az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén a Zeneakadémián 2024. augusztus 20-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)